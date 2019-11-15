Париж ждет: названа дата «нормандского саммита»

Заседание «нормандской четверки» — президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии – по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, пройдет в понедельник, 9 декабря в Париже, передает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию Елисейского дворца.

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В анонсе администрации президента Франции указывается, что посылом к проведению этого саммита стало продвижение в переговорах по поводу прекращения войны на юго-востоке Украины и в целом «серьезные успехи» на пути к достижению деэскалации, передает НСН.

Среди положительных результатов отмечается, в частности, отвод военных обеих сторон конфликта – украинских вооруженных сил и ополченцев — с линии соприкосновения в районах, где шли наиболее ожесточенные бои, передает ФАН.

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, чтобы провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин отметил, что Назарбаев с большой симпатией относится к Украине, так как сам жил там, однако пока речь идет только о встрече лидеров в «нормандском формате».

«Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт», — заявил Путин.

При этом ранее стало известно, что украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году «нормандской четверкой».

О том, что украинская сторона рассматривает отказ от договоренностей, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас «Минск» — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — отметил он.

Дипломат добавил, что нужны эти соглашения или нет, станет ясно после саммита «нормандской четверки».

«Вот когда мы вернемся [с переговоров «четверки»], тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот «Минск» все еще нам необходим», — сказал глава МИДа.

По его словам, альтернативой договору, заключенному четыре года назад в Минске, может стать миротворческая миссия. Украинский министр отметил, что ее особенности можно будет обсудить на предстоящем саммите в «нормандском формате».

«Например, если не «Минск», то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией [в Донбассе], точнее за peacekeeping — миссией по поддержанию мира», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также не исключил, что этот вариант возможно включить в уже действующие соглашения.

«И это возможный апгрейд «Минска» в новом формате. То есть, если мы не видим, что это срабатывает, тогда, наверное, нужно обращаться за помощью к третьей силе», — добавил Пристайко.

В то же время он сказал, что Украину не устраивает предложенный Россией вариант размещения «миротворцев вдоль линии соприкосновения».

«А вот компромиссный вариант, например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, нас устроил бы», — подчеркнул политик.

Чиновник при этом согласился с тем, что возможный выход Киева из минских соглашений может привести к отмене антироссийских санкций со стороны Европы.

«Это и есть цена «Минска». Но я прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из «Минска», — сказал глава МИДа.

Пристайко отметил, что украинские власти и общество должны определиться, «могут ли санкции играть сдерживающую роль или Киеву нужно все-таки выйти из «Минска» и искать мир каким-то другим путем».

К слову, для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса.

Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Для реализации «формулы» Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи «нормандской четверки». В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.