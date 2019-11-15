«Власть обманула всех»: что творится в Грузии

В Грузии снова протесты. 14 ноября в парламенте не прошла избирательная реформа, согласно которой парламентские выборы в 2020 году должны были состояться по пропорциональной системе. Это вновь вывело граждан страны на улицы городов. Изменения в конституции — ключевое обещание правительства, добиться которого грузины смогли только через протесты. Власть, однако, все равно поступила по-своему.

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Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. 77 депутатов проходят по партийным спискам, а 73 — по одномандатным округам. Переход на пропорциональную систему планировался властями к 2024 году, изменения даже были прописаны в конституции. Оппозиционные силы же приложили все усилия, чтобы добиться проведения уже следующих выборов по пропорциональной системе. В июне казалось, что им удалось одержать победу.

Шанс на смену власти

В 2017 году Грузия приняла новую конституцию, которая окончательно превратила страну в парламентскую республику. На тот момент правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», председателем которой является олигарх Бидзина Иванишвили, чувствовала себя достаточно уверенно — всего год назад партия в одиночку заполучила парламентское большинство.

Президент стал символической фигурой, а оппозиция всерьез обеспокоилась, что вся власть переходит в руки олигарха Иванишвили. Конечно, самым главным вопросом стала система проведения парламентских выборов. Оппозиционные силы настаивали, что уже следующие выборы должны пройти полностью по пропорциональной системе. Правительство удовлетворило их требования лишь отчасти. Было решено снизить проходной барьер с 5% до 3%, и перейти к пропорциональной системе лишь в 2024 году. Оппозиция осталась недовольна.

«Уже не осталось ни малейшего шанса сменить нынешнюю власть мирным, демократическим путем», — заявлял тогда один из лидеров оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» (ДДЕГ).

На некоторое время вопрос об изменениях в конституцию отошел на второй план. После президентских выборов 2018 года, на которых победила Саломе Зурабишвили, получившая поддержку «Грузинской мечты», оппозиция начала объединяться, чтобы сосредоточиться на своей предыдущей цели — изменении избирательной системы на пропорциональную к 2020 году.

Ждать еще пять лет для достижения своей цели оппозиция была не намерена. С приближением парламентских выборов политики перешли от слов к делу. 13 июня представители 20 оппозиционных партий внесли в парламент 300 тыс. подписей граждан в поддержку изменения избирательной системы.

Правительство, однако, отмахнулось от этой идеи — Ираклий Кобахидзе, занимавший тогда пост председателя парламента, заявил, что тема не подлежит обсуждению. Однако уже через неделю этот вопрос неожиданно для всех вновь всплыл на поверхность и потребовал немедленного решения.

20 июня в Тбилиси состоялось заседание Межпарламенской ассамблеи православия (МАП). В мероприятии принимала участие и российская делегация, возглавляемая депутатом-коммунистом Госдумы Сергеем Гавриловым. В ходе заседания его пригласили занять кресло главы парламента, что крайне возмутило оппозицию.

В тот же день в Грузии разгорелись протесты. Инцидентом умело воспользовались оппозиционные силы. Протестующие выдвинули четыре требования: отставка спикера парламента и главы МВД Георгия Гахария, освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на пропорциональную избирательную систему.

Уже на следующий день Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента. А 24 июня правительство удовлетворило главное требование оппозиции и пообещало провести уже следующие парламентские выборы по пропорциональной системе. Более того, вдогонку власти преподнесли неожиданный подарок — устранить вовсе проходной барьер.

«Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», — заявил Иванишвили.

Разочарованный Бидзина Иванишвили

К реализации обещания правительство Грузии приступило в ноябре. Три дня парламент рассматривал поправки, обсуждение сопровождалось ожесточенной дискуссией. Правда, споры велись не между политическими силами, а, неожиданно для всех, внутри правящей «Грузинской мечты».

Часть мажоритариев выступила против проведения предстоящих выборов по пропорциональной системе. В четверг состоялось голосование. Для принятия поправок требовалось 113 голосов, «за» выступили 101 депутат, против — 3. 37 парламентариев от «Грузинской мечты» не приняли участие в голосовании или воздержались.

Многие, однако, не восприняли итоги голосование как бунт мажоритариев от правящей партии. Оппозиция посчитала, что происходящее стало результатом тщательно подготовленного плана. Об этом рассказала «Газете.Ru» председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе.

«То, что вчера произошло, было практически шоком для всех, несмотря на то, что слухи об этом (что готовится провал пропорциональной системы) упорно ходили. Но просто никто, на самом деле, не хотел верить и не мог поверить в то, что вся грузинская общественность, все политические партии и западные партнеры будут просто обмануты.

Потому что обещание было дано открыто, обещание было дано очень четко, и правительство получало большие комплименты со стороны международного сообщества, со стороны нацполитических партий. Дело дошло до того, что даже президент Грузии заявила об этом обещании, об этом изменении, с трибуны генассамблеи ООН», — подчеркнула она.

После провала принятия поправок правящую партию покинули вице-спикер парламента Тамара Чугошвили, глава комитета по внешним связям Софио Кацарава, глава комитета по европейской интеграции Тамара Хулордава, первый замглавы комитета европейской интеграции Ирина Пруидзе, первый заместитель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Заза Хуцишвили, замглавы комитета по внешним связям Дмитрий Цкитишвили и депутат Георгий Мосидзе. Парламентское большинство покинул также лидер «Консервативной партии» и вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури, а также депутаты Гига Букия и Нино Гогуадзе.

Против правительства единым фронтом выступили оппозиционные силы, продемонстрировав невиданную ранее солидарность. Более 20 лидеров парламентской и непарламентской оппозиции, в том числе и те, кто до недавнего времени считался непримиримыми противниками, выступили вместе.

«Протест абсолютно понятен и, к сожалению, Иванишвили и его команда поступили так, что создали исключительный прецедент в Грузии, которого не было ни разу до этого — когда создалась временная именно по этому вопросу коалиция. Все против этого, потому что все партии, несмотря на их абсолютные различия в политических взглядах были вынуждены встать рядом друг с другом, — рассказала Нино Бурджанадзе. —

Мы увидели, что сейчас или мы все протестуем против совершенной несправедливости или Грузия окончательно превращается в задний дворик дома олигарха. Этого допустить нельзя».

Граждане страны снова вышли на улицы. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Некоторые молодежные движения, которые стали центром прошлых протестов, отправилась к резиденции лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, требуя смены власти. Протесты также прошли в Батуми, Кутаиси и Зугдиди. Главная акция назначена на воскресенье.

Сам же председатель «Грузинской мечты» выразил сожаление результатами голосования в парламенте.

«Я разочарован, что в итоге не получилось воплотить в жизнь нашу инициативу о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. К сожалению, парламент Грузии провалил эту инициативу из-за протеста одной части депутации «Грузинской мечты», в основном мажоритариев», — говорится в заявлении Иванишвили, распространенном пресс-службой партии.

Политик также отметил, что провал голосования стал причиной внутренних разногласий в партии, которые являются показателем демократических процессов.

«Я, как лидер правящей политической силы, еще раз подтверждаю, что был и буду сторонником перехода на пропорциональную систему выборов, и искренне сожалею, что этого не произошло. Я буду гарантом вместе с моей командой и властью, что процесс демократического развития станет необратимым. Свободные и справедливые выборы 2020 года станут условием и примером этого», — написал Иванишвили.

Впрочем, несмотря на высказанные олигархом сожаления, правительство не намерено возвращаться в ближайшее время к рассмотрению этого вопроса. Об этом уже заявил Ираклий Кобахидзе, который сейчас занимает пост исполнительного секретаря правящей партии.

«Вернуть этот законопроект означает до конца развалить команду, и в существующей реальности это невозможно, поэтому наша повестка дня — подготовка к парламентским выборам», — сказал Кобахидзе журналистам.

Однако оппозиция так не считает. Что планирует делать правительство, чтобы стабилизировать ситуацию — непонятно. По мнению Нино Бурджанадзе, власть сейчас находится на пороге кризиса, и «Грузинской мечте» стоит прислушаться к требованиям протестующих.

«Все возможно, потому что есть определенные процедурные лазейки, которые позволяют сделать так, чтобы заново, в срочном порядке инициировать этот законопроект, — отмечает она. — Возможность есть, если, власть поймет, что кризис очень серьезный. Эта ситуация так безболезненно для власти не закончится».