«Решим проблему»: Лавров заявил о готовности к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку сказал, что Москва готова к президентским выборам в США в 2020 году. Так он ответил на соответствующий вопрос в рамках второго парижского Форума мира, проходящего в Париже.

«Мы решим проблему, не волнуйтесь», — сказал дипломат интересующимся, «как Россия готовится к выборам в США».

В такой же ироничной манере ранее говорил о возможном «вмешательстве» Москвы в американские выборы, которого ожидают в США, президент России Владимир Путин.

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«По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?» — ответил российский лидер на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса.

Он добавил, что на самом деле власти России сосредоточены на решении своих собственных вопросов и в дела других стран вмешиваться не намерены. Впрочем, Путин допустил, что после президентской кампании 2020 года в США найдутся те, кто все равно обвинит Москву во вмешательстве.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США заявило, что не поняло шутку российского президента и готово противостоять любой угрозе извне, передает ФАН.

«В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», — сказала помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.

В целом, высокопоставленные руководители силовых ведомств США считают, что вмешательство в выборы могут осуществлять Россия, Китай и Иран.

«Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей», — говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Подписи под документом, в частности, поставили глава минюста Уильям Барр, исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Кевин Макэлинэн, глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рей, глава киберкомандования ВС США и директор АНБ генерал Пол Накасоне, а также директор агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

Компания Facebook запустила программу Facebook Protect для защиты аккаунтов политиков и партий от хакеров, а также от вмешательства в президентские выборы. Программа призвана оборонять учетные записи выборных должностных лиц, кандидатов, а также их сотрудников и других лиц.

При обнаружении атаки на один аккаунт компания будет иметь возможность проверить и защитить прочие аккаунты, «связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе».

При этом президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года к самой большой лжи для американцев. Он считает, что демократы три года пытались претворить в жизнь «бредовую» идею пересмотра итогов тех выборов. По словам американского лидера, своими действиями они предлагали низвергнуть демократию в США.

«Это самая большая ложь, которую когда-либо говорили американцам», — указал глава Белого дома.

Простые граждане США также стали более скептически относиться к расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое возглавлял бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Politico и Morning Consult.

По данным опроса, который проводился накануне речи Мюллера в конгрессе летом нынешнего года, 37% американских избирателей считают, что расследование якобы вмешательства РФ проводилось «очень» или «довольно справедливо». Ранее так считали 46% опрошенных.

Стоит отметить, что временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ располагает материалами о подготовке в Москве массовых беспорядков в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года, то есть в период выборной кампании. Об этом сообщал глава комиссии Андрей Климов.

«Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве», — подчеркивал парламентарий.

По его словам, внешнее вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в выборы, — объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и «зримое административно-финансовое обеспечение».

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада во внутриполитические процессы, включая выборы и противоправные уличные акции», — пояснял член верхней палаты российского парламента.