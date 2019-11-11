Новые выборы: что ждет Боливию после отставки Моралеса

Временно исполняющей обязанности главы Боливии стала Жанин Аньес, вторая вице-спикер сената страны. Как сообщает телеканал Unitel, именно к ней перешла верховная власть после отставки президента Эво Моралеса.

«Я буду в понедельник в Ла-Пасе, чтобы официально взять власть и организовать новые президентские выборы», — заявила Аньес.

На тот момент врио главы Боливии находилась в городе Тринидад неподалеку от реки Амазонки, ожидая возобновления авиасообщения со столицей страны.

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В воскресенье, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Вместе с ним с должностей ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикер сената Адриана Сальватьерра — третье лицо в стране.

Кроме того, о своих отставках объявили некоторые министры и глава таможенной службы, а ряд популярных сенаторов решил сдать мандаты. Полиция также задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд глав региональных избиркомов по обвинению в нарушениях избирательного законодательства.

«Прокуратура начала расследование фактов преступлений против закона о выборах в том, что касается подделки документов, манипулирования информацией, изменением и сокрытием результатов», — сообщает Боливийское государственное агентство.

Отставки Моралеса потребовала боливийская армия.

«Учитывая эскалацию конфликта в стране, обеспечивая жизнь и безопасность населения, мы призываем президента государства отказаться от своего президентского мандата», — заявил командующий вооруженными силами страны генерал Уильямс Калиман.

Глава минздрава страны Габриэла Монтаньо заявила, что силовики намерены задержать экс-президента, а его дом подвергся разграблению. Оппозиционный политик Луис Фернандо Камачо заявил, что полиция располагает ордером на арест Моралеса и ищет его. При этом у экс-президента якобы отобрали его самолет, и он «спрятался в Чапаре» — городе, где он объявил о своей отставке.

Сведения о местонахождении бывшего президента и его самолета разнятся. Ряд СМИ сообщал, что президентский «борт №1» вылетел из страны, однако ранее сам Моралес говорил, что бежать из страны не намерен.

«Ходят слухи о том, что Эво собирается сбежать. Мне незачем бежать. Хочу, чтобы народ Боливии знал — я ничего не украл», — подчеркнул политик, обращаясь к нации. Он также призвал провести внеочередные выборы президента страны, но протестующие боливийцы к этому призыву отнеслись с безразличием.

Протесты в Боливии начались еще 20 октября. На президентских выборах глава государства Эво Моралес получил 47,7% и объявил себя победителем гонки. Его ближайший соперник экс-президент Карлос Меса набрал 36,7% голосов.

В городах Боливии сразу же начались массовые беспорядки — противники Моралеса были возмущены тем, что он может пойти на четвертый срок. Часть боливийских силовиков поддержала протестующих.

В 2016 году в стране прошел референдум о возможности для Моралеса участвовать в выборах в третий раз подряд. Большинством голосов данная поправка в конституцию была отклонена. Тем не менее, Моралес был зарегистрирован как кандидат в президенты.

После начала массовых беспорядков Моралес обвинил в попытке госпереворота «правых, поддерживаемых гринго».

Позиции стран мира по поводу политического кризиса в Боливии незамедлительно разделились. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард предложил Эво Моралесу убежище на территории мексиканского посольства, где уже находятся два десятка боливийских чиновников и депутатов.

«В Боливии идет военная операция, мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет!» — написал глава мексиканского МИДа в своем твиттере.

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, в свою очередь, заявил, что «переворот — это удар по президенту Эво Моралесу, который призвал к новому избирательному процессу».

МИД Колумбии призвал Организацию американских государств созвать срочное заседание по «сложной» ситуации в Боливии.

При этом США поддержали призывы провести новые выборы боливийского президента, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы полностью поддерживаем призывы в ОАГ [Организация американских государств] и в Боливии провести новые выборы и организовать новый трибунал по выборам, который сможет обеспечить свободные и честные выборы, отражающие волю народа Боливии», — подчеркнул глава Госдепартамента, призвав также всех, кто «замешан в неудачных выборах 20 октября» самоустраниться от нового электорального процесса. Помпео также призвал всех участников конфликта воздержаться от насилия.