Нелюбовный треугольник: как США строят диалог с Москвой и Пекином

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные, позитивно оценил торговые переговоры с Китаем, однако отметил, что если Вашингтон не получит «хорошей сделки, то сделки не будет».

Реклама

Речь идет о сложных торговых переговорах двух стран. Ранее США угрожали увеличить тарифы с 25% до 30%. Чтобы заставит Пекин пойти на свои условия, Трамп уже поднял тарифы на продукцию китайского импорта в объеме $250 млрд, что нанесло сильный удар по китайской экономике.

Торговые войны между США и КНР случались и раньше, однако для Трампа ситуация с КНР не просто бизнес. Рассыпаясь в комплиментах китайскому лидеру Си Цзиньпину, он рассматривает Пекин как серьезного противника, державу, которая бросает вызов США.

Вашингтон толкает Москву к Пекину

В последней оборонной доктрине, принятой в 2017 году, Китай и Россия были названы «ревизионистскими державами», угрожающими мировому порядку. Одновременное давление на Китай и Россию — государства, которые имеют прочные отношения между собой, способствует еще большему их сближению.

Обе стороны подчеркивают, что их партнерство не говорит о строительстве общего военного блока, однако в будущем считают эксперты, это может произойти.

Как ранее отмечали в докладе эксперты Российского совета по международным делам, к большему военному взаимодействию Москву и Пекин может подтолкнуть именно усилившиеся давление США.

Среди возможных шагов говорится о расширении практики совместных учений военных, а также обмене развединформацией о США, возможно также усиление военного сотрудничества и совместный выход оборонных компаний двух стран на рынки.

Все это получило уже начало получать некоторое практическое подтверждение. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что Москва помогает Пекину в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

«Запад своими санкциями подтолкнул Россию к Китаю, даже если это не в наших (стран Запада) интересах», — говорит «Газете. Ru», ведущий аналитик The Altantic Council Мэтью Берроуз, который многие годы работал в правительстве США и изучал военный потенциал Китая.

Эксперт давно бьет в набат. В 2015 году он написал статью в издании The National Interest, где отмечал, что сближение Китая и России станет «худшим кошмаром» Вашингтона. «Китайско-российские отношения ближе, чем когда-либо за последние 50 лет, что дает им возможность изменить мировой порядок по своему вкусу», — писал в своей статье Берроуз.

К слову, сегодня The National Interest снова вышел с материалом, где обозначил «худший кошмар» — только в этот раз уже для России и Китая. Таковым, по версии авторов издания стало бы начало продажи США атомных подводных лодок союзникам.

Поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволило бы поспособствовать сдерживанию политики Пекина в регионе, считает автор.

Вопрос, «с кем будет Россия» сегодня активно обсуждается в американских политических кругах, вторит Виктор Мизин, профессор МГИМО, специалист в области международной безопасности. «Их волнует, удастся ли оторвать Россию от Китая. Их очень беспокоит возможный военный союз России и КНР», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Публикации на тему возможного военного альянса России и Китая часто звучат в американской прессе: от либеральной до консервативной. При этом есть и те, кто считает что между двумя державами немало противоречий и долгосрочные военно-политические и отношения между ними невозможны: «Россия всегда будет бояться слишком большой политической и экономической зависимости от Китая», — считает Берроуз из Atlantic Council.

Эксперт также отмечает, что

в Китае также настроены прагматично: «Они по-прежнему надеются на улучшение отношений с США, поэтому не хотят, чтобы какие-либо прочные связи с Москвой мешали этому».

К тому же, против тесного союза играют демографические и экономические факторы в обеих странах. «Если существующие тренды эволюции России и Китая продолжаться без изменений, то это может привести к тому, что поддерживать отношения на равных им станет затруднительно», — говорит «Газете.Ru» научный сотрудник Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университет Симон Сараджян.

Как рассказывает в частной беседе один из влиятельных американских экспертов, в Вашингтоне есть силы, которые хотели бы большего союза с Россией в противовес Китаю, однако они «находятся в меньшинстве».

Макрон понимает и действует

По иронии судьбы в 1970-е годы США смогли добиться успеха в противостоянии СССР, используя тогдашние противоречия между Советским Союзом и КНР. Обе державы были в то время настроены враждебно друг к другу, чем воспользовался Белый дом, когда начал политику сближения с КНР при президенте Ричарде Никсоне.

Однако, несмотря на жесткую позицию Трампа в отношении Китая, Вашингтон вряд ли пойдет на то, чтобы предложить Москве «альянс» против КНР, понимая бесперспективность подобных действий в текущих условиях.

Москва также не будет идти против соседа, однако ослабление давления, если оно произойдет, даст России возможность вести, более сбалансированную политику. Она будет заключаться в поддержке хороших отношений как с Пекином, так и с Вашингтоном, что могло быть выгодно для всех игроков. В свое время это хорошо понимали и в администрации Никсона: сближаясь с Пекином тогдашний Белый дом также пошел и на политику «разрядки» в отношениях с Москвой.

Сейчас же американская администрация не стремится к разрядке и, наоборот, все больше нагнетает ситуацию. Последние заявления разведывательного сообщества США, что в грядущие выборы президента в 2020 году будут пытаться вмешиваться и Москва, и Пекин, не улучшают атмосферу. При этом американские силовики признают, что пока никаких доказательств у них нет.

Пока же США, опасаясь российско-китайского сотрудничества, не идут на диалог с Москвой, инициативу перехватывает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Макрон — единственный крупный политик, который понимает, что Россия и Китай вместе создают огромные проблемы для Запада», — говорит Берроуз. В пример он приводит инициацию диалога Франции с Россией по урегулированию на Украине: «Это первый шаг французской и западной разрядки с Москвой», — считает эксперт.

Пока неясно, готов будет ли пойти на это Белый дом, в случае если Трамп вновь займет кресло президента.

Китай и Россия против

Если подобные рассуждения — долгосрочная задача, то краткосрочная состоит в желании США заключить некий «большой договор» об ограничении ядерных вооружений, как с КНР, так и с Россией.

Несмотря на то что выход из договора по Ракетам средней и меньшей дальности США был мотивирован якобы российскими нарушениями, больше всего их волнует именно Китай. «США прекратили договор «холодной войны» с Россией с целью сдерживать Китай», — отмечала The New York Times в августе.

«Для многих в Вашингтоне Китай — наиболее серьезная угроза в долгосрочной перспективе, и если мы хотим большего контроля над ракетами, надо, чтобы Китай был туда включен», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайц.

Эксперт отметил, что, по его мнению, сенат вряд ли ратифицирует еще один договор, где будет только Россия. Речь, прежде всего, о договоре о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года. Договор можно продлить на пять лет, однако в Вашингтоне дают понять, что его подписантом должен стать Китай.

Своими соображениями эксперт поделился на полях Московской конференции по нераспространению, прошедшей на прошлой неделе в Москве. Эта тема активно обсуждалась в кулуарах, выступавший на ней глава МИД Сергей Лавров сказал, что США пытаются присоединить Китай к СНВ-3 в качестве условия для диалога с Россией по договору. При этом Белый дом игнорирует официальную позицию Пекина, заявил министр.

Китай, в свою очередь, не собирается присоединяться к переговорам Москвы и Вашингтона по разоружению: «Неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей», — отметил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, Пекин готов сокращать свои ядерные арсеналы до честных уровней.

По данным американских экспертов, число ядерных боезарядов в арсенале Китая составляет приблизительно 290 единиц. Потенциал КНР несопоставим с российским и американским. При этом, как утверждает Вашингтон, китайские ракеты могут потенциально нанести и удар по американским кораблям, и по базам США в Корее и Японии в случае обострения конфликта.

Несмотря на жесткую позицию Москвы в плане нежелания включить Китай в новый договор с США и позицию Пекина, в российской экспертной среде есть мнения о необходимости компромисса.

Ранее бывший посол России в США, сенатор Владимир Лукин, отмечал, что подобные сложные вопросы могли бы обсуждаться Россией и Китаем на неформальном экспертном уровне, чтобы «узнать позиции друг друга». Лукин полагает, что такой формат может быть востребован с прицелом на будущее, ведь рано или поздно США и Россия поведут свой диалог на ядерную тематику.

Ричард Вайц полагает, что договор СНВ-3 может быть продлен, чтобы вернуться к дискуссии о включении туда Китая уже через пять лет. «Логическая вещь — это продлить действующий договор, а потом включить туда Китай. Нужно будет долгое время, чтобы поменять сознание китайцев, по этому вопросу», — говорит Вайц.

Однако за это время может произойти многое, сменится руководство как в Москве, так и в Вашингтоне, и обсуждать возможную конфигурацию отношений в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон могут другие люди.

Ситуация, однако, может сложиться совсем иначе, если к власти в США вновь придут демократы, которые будут настроены на более прагматичное, сотрудничество с КНР в духе покойного сторонника сближения США и Китая Збигнева Бжезинского: «Если Америка и Китай будут сотрудничать, у России нет абсолютно никакого выбора, кроме как присоединиться к двум странам. В первую очередь, это было бы в интересах Америки. Но это также будет выгодно и для России в долгосрочной перспективе», — говорил сам Бжезинский в беседе с «Газетой.Ru».