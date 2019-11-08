Три сценария развития: что Макрон посоветовал России

Макрон представил три сценария развития России

Глава Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия имеет три варианта развития. По его словам, она может вновь стать супердержавой благодаря своим силам, последовать «евразийской модели» или же найти новую сбалансированную модель отношений с Европой.

У России есть три сценария развития, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist.

Во-первых, государство может восстановить свой статус супердержавы, опираясь только на собственные силы. Однако, по мнению главы республики, осуществить такой сценарий будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития французский лидер назвал «евразийскую модель». Однако здесь тоже есть свои «но». Французский лидер считает, что в этом регионе уже есть доминирующая страна — Китай. Вместе с тем, заметил Макрон, его российский коллега Владимир Путин «все дальше и дальше» от китайского главы Си Цзиньпина.

Согласно третьему варианту, нужно найти новую сбалансированную модель отношений России и Европы. По мнению Макрона, российская сторона воспринимает Европейский союз (ЕС) как вассала США, так как военные силы НАТО приблизились к границам России. Тем не менее, считает французский президент, эта позиция может быть пересмотрена.

В своем интервью британскому изданию Макрон заявил, что Европе следует возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку». Он уверен, что это необходимо, несмотря на недоверие со стороны балтийских стран и Польши. «Моя идея ни в коем случае не наивна», — добавил он.

Вместе с тем он не стал призывать к прекращению европейских санкций в отношении России, которые были введены после возвращения Крыма в состав страны в результате референдума, а также в связи с ситуацией в Донбассе. По мнению президента пятой республики, процесс мирного урегулирования на Украине является долгосрочным и может затянуться на десятилетие.

В то же время он выразил мнение, что Европа должна «проснуться» и перестать полагаться на США, которые поворачиваются спиной к своим союзникам. На поддержку американской стороны можно не рассчитывать, уверен Макрон.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — сказал он, отметив, что не стоит ориентироваться на Соединенные Штаты и в вопросах построения отношений с Россией.

Тем временем в Берлине проходила встреча канцлера Германии Ангела Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На итоговой пресс-конференции встречи Меркель отметила, что не согласна со своим французским коллегой.

«[Я считаю], что это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения», — заявила она.

Канцлер ФРГ не считает, «что такое резкое заявление было необходимо, хотя и есть проблемы». «Но НАТО в наших интересах, это наш альянс. Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас», — подчеркнула Меркель.

Ее собеседник согласился с таким мнением. «Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен «холодной войны» усиление нашей коллективной обороны», — сказал он в ответ на слова Макрона. Столтенберг обратил внимание, что европейские союзники инвестируют в оборону, чтобы повысить готовность своих сил. Вместе с тем «США увеличивают присутствие в Европе».

По словам генсека НАТО, реальность заключается в том, что страны альянса «делают вместе больше, усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире».

В России, наоборот, согласились с высказыванием президента Франции. Так, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что он абсолютно точно определил диагноз альянса.

«Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому. Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента», — написал парламентарий в Twitter.