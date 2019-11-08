Три сценария развития: что Макрон посоветовал России

У России есть три сценария развития, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist.

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Во-первых, государство может восстановить свой статус супердержавы, опираясь только на собственные силы. Однако, по мнению главы республики, осуществить такой сценарий будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития французский лидер назвал «евразийскую модель». Однако здесь тоже есть свои «но». Французский лидер считает, что в этом регионе уже есть доминирующая страна — Китай. Вместе с тем, заметил Макрон, его российский коллега Владимир Путин «все дальше и дальше» от китайского главы Си Цзиньпина.

Согласно третьему варианту, нужно найти новую сбалансированную модель отношений России и Европы. По мнению Макрона, российская сторона воспринимает Европейский союз (ЕС) как вассала США, так как военные силы НАТО приблизились к границам России. Тем не менее, считает французский президент, эта позиция может быть пересмотрена.

В своем интервью британскому изданию Макрон заявил, что Европе следует возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку». Он уверен, что это необходимо, несмотря на недоверие со стороны балтийских стран и Польши. «Моя идея ни в коем случае не наивна», — добавил он.

Вместе с тем он не стал призывать к прекращению европейских санкций в отношении России, которые были введены после возвращения Крыма в состав страны в результате референдума, а также в связи с ситуацией в Донбассе. По мнению президента пятой республики, процесс мирного урегулирования на Украине является долгосрочным и может затянуться на десятилетие.

В то же время он выразил мнение, что Европа должна «проснуться» и перестать полагаться на США, которые поворачиваются спиной к своим союзникам. На поддержку американской стороны можно не рассчитывать, уверен Макрон.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — сказал он, отметив, что не стоит ориентироваться на Соединенные Штаты и в вопросах построения отношений с Россией.

Тем временем в Берлине проходила встреча канцлера Германии Ангела Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На итоговой пресс-конференции встречи Меркель отметила, что не согласна со своим французским коллегой.

«[Я считаю], что это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения», — заявила она.

Канцлер ФРГ не считает, «что такое резкое заявление было необходимо, хотя и есть проблемы». «Но НАТО в наших интересах, это наш альянс. Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас», — подчеркнула Меркель.

Ее собеседник согласился с таким мнением. «Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен «холодной войны» усиление нашей коллективной обороны», — сказал он в ответ на слова Макрона. Столтенберг обратил внимание, что европейские союзники инвестируют в оборону, чтобы повысить готовность своих сил. Вместе с тем «США увеличивают присутствие в Европе».

По словам генсека НАТО, реальность заключается в том, что страны альянса «делают вместе больше, усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире».

В России, наоборот, согласились с высказыванием президента Франции. Так, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что он абсолютно точно определил диагноз альянса.

«Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому. Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента», — написал парламентарий в Twitter.