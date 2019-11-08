«Худший президент»: как Буш-младший изменил США

Сегодня исполняется 25 лет со дня начала политической карьеры президента США Джорджа Буша-младшего. 8 ноября 1994 года он был избран губернатором штата Техас и после пребывания на этом посту два срока победил на президентских выборах.

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«В какой-то момент он сказал мне: «Потратьте политический капитал, который я приобрел, чтобы сделать что-то действительно значимое. То есть резко снизить налоги на имущество, положить реальные деньги и изменить систему образования Техаса», — вспоминает о губернаторстве Джорджа Буша-младшего редактор издания The Dallas Morning News Вайн Слэтер.

В то время мало кто думал, что энергичный республиканский политик, который был готов вести диалог с демократами и улучшать жизнь техасцев, станет одним из худших президентов в американской истории. Губернаторство Буша оказалось успешным. В 1998 году он был переизбран на новый срок и мог бы оставить о себе добрую память в штате, если бы не пошел дальше.

В 1999 году Буш решил пойти по стопам своего отца Джорджа Буша-старшего, который занимал пост президента США с 1988 по 1992 год, и баллотироваться в президенты США.

Выборы 2000 года, в которых принял участие Буш, запомнились скандалом. В штате Флорида голоса, поданные за Буша и его оппонента демократа Альберта Гора, много раз пересчитывались. Точку поставил Верховный суд, присудив победу Бушу, хотя в США до сих пор есть немало тех, кто не верит в ее правомерность. Пикантности ситуации придает тот факт, что губернатором штата Флорида в то время был родной брат президента Джеб Буш.

Буш-младший, придя к власти, имел мало опыта в международной политике и целиком полагался на своих советников. Однако, в отличие от своего отца, которого окружали политические реалисты, Буш попал под влияние неоконсерваторов — сторонников радикальных изменений на Ближнем Востоке.

Его правой рукой был опытный аппаратчик Ричард Чейни, который стал одним из самых влиятельных вице-президентов в истории США.

Использовав террористические акты «Аль-Каиды» (запрещена в РФ и ряде других стран) в Нью-Йорке и Вашингтоне, Чейни сумел убедить Буша напасть не только Афганистан, но и на Ирак, который не имел никакого отношения к атакам.

Политические идеи неоконсерваторов легли в основу знаменитой речи Буша про страны «Оси зла». Он произнес ее в 2002 году и причислил к ним кроме Ирака еще и Иран, а также КНДР.

Для того, чтобы провернуть операцию, Чейни фактически подставил тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла, которому были даны неверные сведения о наличии у Ирака оружия массового поражения. После выступления в ООН, где он размахивал пробиркой, символизирующей сибирскую язву, Пауэлл был уничтожен политически. Так Чейни отомстил своему давнему врагу, бывшему бравому герою войны в Заливе 1991 года. Тогда они оба работали в администрации Буша-старшего и были оппонентами по многим вопросам.

Во времена правления республиканца Джорджа Буша-младшего США активно использовали идею «старой и новой Европы». К «старой Европе» Вашингтон причислял Германию и Францию, которые вместе с Россией выступили против вторжения в Ирак, а к «новой» — часть стран Восточной Европы.

Война в Ираке оказалась для Буша провальной. Несмотря на то что режим Саддама Хусейна быстро пал, страна стала рассадником международного терроризма. Военные действия в регионе унесли жизни почти 5 тыс. человек, а также нанесли американскому обществу огромную моральную травму. При этом именно военные действия США против Ирака способствовали политическому подъему Ирана.

Кампания в Ираке хотя и стала демонстрацией американской мощи, при этом продемонстрировала и слабость США. Причины для ее начала — наличие у диктатора Саддама Хусейна оружия массового поражения — оказались ложными, что подорвало доверие американского общества к власти, а других стран — к США.

«Вторжение в Ирак больше не является одним из крупных преступлений этого или любого века, оно стало перекрестком, с которого началась история американского падения»,— отмечал обозреватель журнала Rolling Stone Мэтт Тэйби.

Война, символом которой стали покрытые флагами гробы, а также многочисленные секретные тюрьмы в США и по всему миру, сделали Буша-младшего ненавистной фигурой для гражданского общества. Они всерьез требовали отдать Буша под трибунал. Сам президент США, который казался косноязычным и недалеким, стал мишенью для сатириков. Многие из них называли Буша «дабия», так сам Буш произносил букву W, первую букву своего второго имени — Уокер (Walker, используется как сокращение W).

Отношения Буша с Россией тоже не заладились. Несмотря на то что поначалу между ним и российским лидером Владимиром Путиным установились хорошие контакты, политический климат ухудшался. В 2001 году США вышли из договора по Противоракетной обороне 1972 года, что стало началом разрушения мировой архитектуры безопасности.

Российское руководство сразу же заявило об ошибочности такого решения американской администрации. В Москве настаивали на сохранении этого важнейшего двустороннего документа, имевшего международное значение, и даже называли его «краеугольным камнем стратегической стабильности и безопасности».

Кульминацией конфликтных отношений между Россией и США стала «Пятидневная война» — грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года вошли Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей, Россия ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Как считали в Кремле, произошедшее случилось при попустительстве США.

Когда в 2009 году Джордж Буш-младший покинул Белый дом, многие в американском обществе восприняли его уход с облегчением. Согласно опросу американских историков, проведенному порталом History News Network, 98% из них назвали Буша худшим президентом в истории США.

Однако, постепенно, как отмечает The Washington Post, происходит определенная реабилитация Буша даже со стороны его бывших противников. Так, сенатор-демократ Гарри Рейд — когда-то один из жестких критиков Буша — признается, что «желает возвращения Буша».

«Я и он имели немало разногласий, но никто не ставил под сомнение его патриотизм», — говорил он.

Согласно опросу Gallup, в 2017 году 59% одобрительно относились к Бушу. Во многом такой рост популярности экс-президента происходит на фоне негативного отношения к нынешнему главе США Дональду Трампу.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев напоминает, что Буш, в отличие от Трампа, «был системным политиком, а нынешний президент предложил себя сам, неожиданно выиграв гонку за Белый дом».

Стоит отметить, что отношения между Бушем и Трампом были достаточно натянутыми и немного потеплели лишь после смерти Джорджа Буша-старшего, к которому Трамп испытывал уважение.