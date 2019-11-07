«Воспринял с интересом»: Трампа позвали на День Победы в Москву

Вашингтон «с интересом» воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву <...>. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений», — заявил замглавы МИД России.

По словам Рябкова, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции «по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне».

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Российский и американский президенты могли бы встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь 2019 года в Чили. Тем не менее, сначала Путин решил не лететь в Южную Америку, а после саммит был отменен на фоне протестов.

Основными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции выступали Британская империя, Соединенные Штаты Америки и Французская республика, а также государства Восточной Европы, освобожденные РККА в 1944-1945 годах.

Владимир Путин позвал Дональда Трампа на парад Победы еще летом, в конце июня. Американский лидер «очень позитивно» отреагировал на приглашение российского коллеги, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин и Трамп встретились тогда на полях саммита «большой двадцатки» в японской Осаке. Их переговоры продлились 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось много.

В середине октября Путин заявил, что у Москвы нет претензий к Трампу по поводу упадка в российско-американских отношениях. По мнению Путина, президенту США мешает ситуация во внутренней политике Америки. Он также заявил, что Россия будет работать «с любым руководством США» сообразно с желанием Вашингтона сотрудничать. За пару недель до этого Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил надежду президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. В начале лета 2019 года российский лидер заявил, что отношения с Америкой «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву.

В речах перед американцами Трамп также регулярно заявляет о своем положительном отношении к России. В конце лета 2018 года он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана:

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией. <...> Это хорошее дело, это не плохо».

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие диалога России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

Приглашение Трампа в Москву — жест доброй воли со стороны Кремля, заявляющего о готовности к «перезагрузке» отношений. В 2019 году, на 74-ю годовщину Победы, приглашения иностранным лидерам не рассылались, поскольку дата не была юбилейной. Впрочем, порой главы других государств приезжают на Красную площадь по собственной инициативе.

В 2018 году участие в празднике в российской столице принимали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич. Они использовали свой визит как возможность обсудить текущую международную повестку с российским лидером. Три года назад почетным гостем Парада стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2015 году, на 70-ю годовщину Победы, иностранным президентам и премьерам было отправлено 68 приглашений, из них в Россию приехали около 30 человек.

Это было связано с охлаждением отношений РФ со странами Запада. Большинство европейских политиков мероприятие проигнорировали.

Гостями парада Победы в Москве в тот год стали глава Кубы Рауль Кастро, тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы и Сербии.