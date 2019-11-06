«Санкции надо отменить»: экс-дипломат США призвал признать Крым

Улучшение российско-американских отношений может произойти после того, как Вашингтон признает Крым законной частью России. Об этом в колонке для журнала The National Interest написал экс-сотрудник дипломатического корпуса США Деннис Ортблад.

«Исторически крымчане ассоциировали себя с Россией <...>, и не стали бы отказываться от русской идентичности, выбирая украинскую», — отметил он.

Экс-дипломат заявил также, что политика санкций, которую Вашингтон использует для давления на Россию, «оказалась весьма неэффективной».

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«Настало время обратиться к политическому реализму. <...> В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не приносят наши санкции», — подытожил Ортблад.

Бывший американский дипломат уже приезжал в Крым в сентябре 2019 года в составе делегации «Центра гражданских инициатив» — американской общественной организации. «Американцев интересовало, как изменилась жизнь на полуострове за пять лет после вхождения в состав России», — сообщается на сайте Союза журналистов России.

Ортблад заявил тогда, что большинство американских граждан не имеет представления о том, как живет Крым. Многие из жителей США даже не знают, где находится полуостров. По словам бывшего дипломата, он и его единомышленники ставят перед собой задачу рассказать соотечественникам о российском Крыме.

«Американцы хотят, чтобы в мировой политике не было напряженности, чтобы не развязывались войны. И политикам приходится с этим считаться», — подчеркнул он.

В мае 2019 года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтайр, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — подчеркнул американский общественник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова около года назад отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся посетить Крым, растет неуклонно.

В начале осени 2018 года представители делегации общественных деятелей из Соединенных Штатов, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» Сильвия Демарест пообещала, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением жителей Крыма. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила Демарест.

Делегация американцев находилась в Крыму три дня. В ходе поездки четверо общественников из США посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в Симферополе аллею дружбы из экзотических глициний.

Cпецпредставитель ОБСЕ по Донбассу Мартин Сайдик ранее заявил, что Крым входил в состав России задолго до возникновения независимой Украины. Поначалу он отказался комментировать крымский референдум 2014 года, но впоследствии заявил, что полуостров долгое время был советским, входил в состав РСФСР, а до этого был русской губернией.

Тем не менее, в середине июля ОБСЕ одобрила антироссийскую резолюцию из-за Крыма. Украинский депутат Артур Герасимов, предложивший документ, призвал осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации раскритиковали ОБСЕ за поддержку этого «антироссийского по духу и букве документа».

За полгода до этой резолюции заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «запихать» Крым назад в состав Украины, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям полуострова, так как они являются носителями суверенитета его территории.