Шанс на потепление: Путин назначил нового посла в Лондоне

Бывший постпред России при ОБСЕ Андрей Келин стал новым послом в Великобритании. Указ о назначении посла был опубликован на сайте президента РФ.

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«Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.

Келин начал дипломатическую карьеру еще в 1979 году в качестве сотрудника посольства СССР в Нидерландах. Многие годы он занимался странами Бенилюкса. Он также руководил Департаментом общеевропейского сотрудничества МИД России.

С 2011 по 2015 год Келин был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. До назначения послом Келин занимал пост главы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Пост посла России в Лондоне стал вакантным после отъезда занимавшего должность до лета этого года Александра Яковенко. Он проработал в российском посольстве с 2011 по 2019 год и отбыл в Москву, получив назначение руководителем Дипломатической академии.

Во времена СССР пост посла в Великобритании имел важнейшее значение, учитывая дипломатическую и политическую роль Лондона в международных делах. Однако постепенно роль Лондона в международных отношениях снижалась, а российско-британские отношения в середине 2000-х также резко ухудшились.

При этом в настоящее время одной из главных проблем в отношениях стало дело об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором британская сторона обвиняет российскую. Москва при этом отрицает какое-либо участие в этом деле.

Келин хорошо знает эту тему и отмечал, что Лондон активно использует ее для ухудшения международного климата.

«Мы видим, что в Лондоне пытаются изобрести новые аргументы для того, чтобы поддержать единый строй, для этого предпринимаются довольно-таки сложные попытки. Но, тем не менее, англосаксы, Лондон и Вашингтон, упорно работают над тем, чтобы не допустить улучшения наших отношений», — говорил он в интервью ТАСС в 2018 году.

Стоит отметить, что после Нового года будет объявлено и о назначении нового посла Великобритании в России, так как эту должность покидает Лори Бристоу.

Келин приезжает в Великобританию, которая вскоре может наконец выйти из ЕС и, несмотря на сложный уровень двусторонних отношений, это открывает определенное окно возможностей считают эксперты.

Несмотря на глубочайший кризис в российско-британских отношениях, эти отношения носят значимый характер для обеих стран», — отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

По его словам, Великобритания остается одним из важнейших экономических и геополитических партнеров с учетом веса страны на мировой арене. Эти отношения, продолжает эксперт, «нуждаются в управлении», несмотря даже на острую конфронтацию в связи с делом Скрипалей.

Предстоящий выход Великобритании из ЕС по объективным причинам, говорит Суслов, станет «новым этапом российско-британских отношений» — в связи с тем, что могут быть обновлены многие двусторонние договоры, касающиеся торговых отношений.

Российский президент, как считает Суслов, послал «четкий месседж», что пришло время «нормализовать отношения» и «пытаться выруливать на нормализацию, оставаясь в конфронтационной парадигме».

Посол Келин незадолго до назначения сказал РИА «Новости», что Москва не исключает, что придется перезаключать ряд договоров с Лондоном в случае жесткого Brexit.

Несмотря на сложности в российско-британских отношениях, желание вести диалог с Россией по важным проблемам есть, убежден Малколм Рифкинд, экс-глава минобороны и МИД Великобритании при Маргарет Тэтчер.

Москва со своей стороны уже сделала шаги к нормализации отношений пригласив премьера Великобритании Бориса Джонсона принять учувствовать в праздновании 75-летия Победы. Как сообщил посол Бристоу Джонсон примет решение позже.

«Мы решим ближе к дате, как мы с нашими союзниками и партнерами отметим эти события», — заявил посол.

В случае, если Джонсон прибудет в Москву, это будет первым визитом премьера Британии в Россию за многие годы. Последний раз сам Джонсон был в России еще в качестве главы МИДа в 2017 году.

В июне 2019 года во время саммита «Большой двадцатки» в Японии с уходящим британским премьером Терезой Мэй встретился президент России Владимир Путин. В короткой беседе она заявила, что нормализация отношений невозможна, пока виновные в «деле Скрипалей» не предстанут перед судом.