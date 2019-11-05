«Пещерные русофобы»: кто объявил войну русскому языку

Президент России Владимир Путин заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах. По его словам, они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

За такой политикой, по мнению президента, стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память». В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако «это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются».

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«На нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы. Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и, уж тем более, вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии», — отметил Путин.

Для сохранения русского языка в мире, по словам президента, необходимо реализовать две задачи: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.

«В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества», — пояснил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что темы, связанные с государственным языком, относятся к наиболее важным — как для России в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке.

«Богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия, но главной была и остается его значимость для нашей страны», — подытожил Путин.

Наиболее жесткую политику в отношении русского языка проводят на Украине. В мае в стране был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

К тому же, на Украине принят закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения на территории страны должен будет вестись только на украинском языке. На территории страны действуют ограничения на ввоз печатной продукции из России, российские СМИ, а также заблокированы русскоязычные социальные сети. При этом объем эфира на украинском языке на телевидении доведен уже до 75%. Киев объясняет свои действия защитой от «российской пропаганды». В Москве же уверены, что политика украинских властей нарушает права русскоязычного населения страны. Стоит учитывать, что по состоянию на 2001 год на Украине проживало около 17,28% русскоязычных граждан.

Однако в украинской столице почти нет проблем с использованием русского языка, сказал «Газете.Ru» местный житель. По его словам, в Киеве нормально относятся к русскоязычным гражданам Украины и гостям столицы.

Политика на сокращение использования русского языка наблюдается не только на Украине, но и в странах Прибалтики. К примеру, в Латвии парламент принял новую образовательную реформу, предполагающую ликвидацию школ с обучением на русском языке. Данная инициатива вызвала негативную реакцию у жителей Риги, которые ответили на решение латвийского сейма серией маршей протеста. Несмотря на это, конституционный суд Латвии признал реформу законной. При этом в Латвии проживает 26,9% русскоязычного населения, согласно данным за 2011 год.

Как сообщила «Газете.Ru» жительница Риги, в городе в целом нормально относятся к русскому языку, хотя «иногда тебе могут не ответить, если ты заговоришь с человеком не на латышском». Так обычно происходит при общении с молодежью, которая просто не знает русского языка, добавила она.

При этом русскоязычные школы планируют убрать также в Эстонии — ряд крупных партий в парламенте страны настаивает на полной эстонизации образования. В настоящее время в эстонской образовательной системе преподавание в русскоязычных школах на эстонском языке начинается только с гимназической ступени.

К слову, официальные лица страны часто делают антироссийские заявления и выступают против распространения русского языка. По мнению ряда экспертов, охранная полиция Эстонии ведет работу против организаций русскоязычного населения в республике, а также преследует тех, кто отстаивает их права. Хотя, по данным за 2016 год, в стране примерно 25,10% населения является русскоязычным.

Политика Литвы сходна с проводимой соседними республиками. Вильнюс также продвигает обучение в школах только на государственном языке, выступает против трансляции российских СМИ на территории страны и систематически предупреждает об «угрозе со стороны России» для Европы. К слову, в Литве проживает 5,81% русскоязычного населения.

При этом население стран Прибалтики чаще нейтрально относится к русскоязычному населению, исключая ряд националистических организаций, которые зачастую поддерживают антироссийскую линию своих правительств.