Держава всем назло: Климкин мечтает об Украине будущего

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп «ненавидит» его страну. Соответствующую запись Климкин оставил в своем фейсбуке.

«Пускай они в нас не верят. <...> Главное, чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы», – заявил экс-министр.

Он также отметил, что Трамп, как и президент России Владимир Путин, «не считают Украину страной». При этом Климкин добавил, что не знает, насколько публикация в газете соответствует истине.

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Накануне The Washington Post опубликовала разговор с осведомленным источником. Собеседник издания сообщил, что в мае Трамп заявлял своим советникам о «сговоре» украинцев с предвыборным штабом Хиллари Клинтон – кандидата в президенты США от демократов на выборах 2016 года.

Советники Трампа пытались убедить президента, что новые украинские власти – «друзья Америки». Однако американский лидер «просто ненавидел Украину», подчеркнул собеседник газеты.

Отношения президентов США и Украины при Трампе складываются непросто, хотя и позитивно. 3 ноября президент США заявил, что с удовольствием принял бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Он также выразил надежду на то, что Зеленский приедет «поскорее».

Некоторое время назад американский лидер несколько раз назвал Зеленского «российским президентом», выступая перед журналистами. Тем не менее, он подчеркнул, что «российский лидер» – замечательный и он хотел бы продолжать работать с Киевом к взаимной выгоде сторон.

Еще в конце августа Трамп и понятия не имел, кто такой Владимир Зеленский. «Простите, о ком вы говорите?» — ответил президент США на вопрос журналиста о том, как скоро состоится его встреча с украинский президентом.

Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро» и назвал его «разумным парнем».

При этом Трампа обвиняют в попытке давления на Зеленского. Как стало известно в августе со слов сотрудника американской разведки, президент США в телефонном разговоре с Киевом пообещал оказать многомиллионную военную помощь Украине в обмен на уголовное преследование Хантера Байдена — сына экс-вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году.

Впрочем, и президент США, и президент Украины заявления о давлении отрицают. Зеленский, кроме того, назвал Трампа «великим учителем» и похвалил отель Trump Tower в Нью-Йорке.

Личные отношения Трампа с лидерами других стран, впрочем, большого влияния на внешнюю политику США не оказывают. Он неоднократно расписывался в любви к России и российскому президенту Владимиру Путину, называя его «отличным партнером».

Однако к видимому улучшению российско-американских отношений это не привело. Санкции США по-прежнему сохраняются. МИД России при этом подчеркивал, что «мяч на американской стороне поля» и Москва готова к развитию конструктивного диалога.

Америка – наверное, главный защитник независимой Украины. После воссоединения Крыма с Россией по итогам общенародного референдума весной 2014 года Штаты решили поддержать Киев, не признавший «ухода» полуострова, и ввели антироссийские санкции.

Кроме того, Вашингтон в официальной публичной риторике выставляет Россию «агрессором», представляющим опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

Газета The Washington Post ранее уже писала об «антиукраинской» позиции Трампа. Он, якобы, в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации сказал, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — заявил источник WP.

В то же время накануне Трамп заявил, что страны Евросоюза не должны жалеть средств на поддержку Украины. «Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — подчеркнул президент США.