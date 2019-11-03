«Главное — народ»: Россия отмечает День народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным. О том, какой именно праздник отмечается в этот день, сегодня знает примерно треть россиян — а именно 32%, как гласят опубликованные недавно данные опроса ВЦИОМ. При этом еще два года назад о Дне народного единства были осведомлены всего 12% опрошенных.

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Отвечая на вопрос о наличии в России народного единства как такового, к единому мнению люди не пришли: в том, что оно есть, убеждены около 37% жителей страны, тогда как чуть больше половины считают иначе. Более оптимистична в этом отношении молодежь 18-24 лет, здесь доля положительных ответов приближается к 50%.

К самому празднику люди при этом относятся скорее с одобрением — по данным ВЦИОМ, 68% россиян высказались в пользу важности праздника. Его популярность также оказалась куда выше среди более молодых слоев населения — так, среди представителей возрастной группы 18-24 года важным День народного единства назвали уже 83% опрошенных.

Празднику не так много лет — официально отмечаться он стал лишь в 2005 году. 4 ноября для этой цели было выбрано неслучайно — в этот день (по новому стилю) в 1612 году народное ополчение освободило Москву от польской интервенции. Во главе ополчения встали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, вошедшие со временем в когорту узнаваемых народных героев. Московский памятник лидерам освободительного движения, открытый в 1818 году и стоящий сегодня на Красной площади, — первый скульптурный монумент в столице, а также один из самых популярных. Его, кстати, в скором времени ждет реконструкция — земского старосту и князя приведут в порядок уже в следующем году.

Вскоре после освобождения города от поляков памятный ноябрьский день обрел торжественно-символическое значение. Принявший власть в стране царь Михаил Романов официально утвердил День очищения Москвы от польских интервентов. Со временем праздник свою важность несколько подрастерял, во многом по той причине, что в советские годы его не отмечали. Вновь своей официальный статус День народного единства вернул только в середине прошлого десятилетия.

Инициатива, впервые высказанная публично осенью 2004 года, вскоре получила широкую поддержку — в том числе и со стороны представителей власти — и внесенный в конце осени законопроект еще до конца года официально воплотился в новую праздничную дату.

Активными противниками «нового старого» праздника выступили коммунистические деятели. По их мнению, День народного единства стал фоном и обоснованием для отмены празднования годовщины Октябрьской революции, которая до этого отмечалась 7 ноября. Тем не менее, праздник стал праздником — и остается таковым уже 14 лет, оставаясь, впрочем, предметом обсуждений.

Так, регулярной темой для споров стал ежегодно проходящий в этот день «Русский марш» — под этим названием в разное время фигурировал целый ряд акций и шествий российских националистических движений в разных городах страны. Самый известный «Русский марш», тем не менее, проходил в Москве, причем с самого года учреждения Дня народного единства в 2005 году. Акции собирали до 10 тысяч человек, при этом, зачастую, наталкиваясь на сопротивление руководства города и критику со стороны общества.

В этом году марш уже не впервые оказался под угрозой — изначально его организаторам отказали в проведении акции под предлогом того, что одновременно был согласован «Правый марш» — шествие схожей тематики от других организаторов, ранее принимавших участие в «Русском марше». Затем, впрочем, московские власти свое решение изменили — «Русский марш» был разрешен, тогда как согласие на «Правый марш» отозвали.

Как отмечал в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, по состоянию на сегодня День народного единства — единственный в стране государственный праздник, напрямую связанный с дореволюционной Россией. Политолог назвал памятную дату «самым важным днем в досоветской российской истории» и подчеркнул ее роль в установлении преемственности времен.

«Не главное в Дне народного единства изгнание поляков из Кремля. Главное, вернее, главный в этом празднике — народ, который сумел выстоять когда слиняла или предала страну московская боярская власть. Народ, объединившийся в ополчение. Народ, который собрал силы и восстановил государство.<…>. 4 ноября — дань важным российским национальным ценностям — единству и свободе»,

— отметил эксперт.