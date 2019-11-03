«Все в Сирии вверх дном»: Байден обвинил Трампа в помощи Путину

Политика главы Белого дома Дональда Трампа в Сирии дискредитирует США, а также укрепляет позиции России, рассказал бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью изданию The Wall Street Journal.

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В пример он привел решение Трампа отправить военных охранять нефтяные караваны, вывозящие углеводороды из Сирии. В целом, по словам Байдена, у Трампа как таковой внешней политики не наблюдается.

«Позиции Москвы в регионе укрепляются, позиции сирийского лидера Башара Асада укрепляются. Все перевернулось вверх дном», — добавил Байден, который может стать конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Позиции России в Сирии усиливаются, прежде всего, из-за того, что антитеррористическая кампания Москвы, а также общая поддержка российской стороной Дамаска привели к возвращению власти к официальным сирийским госинститутам, пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он также выразил уверенность в том, что влияние Вашингтона ослабевает не из-за политики Трампа, а по причине слишком большого количества военных кампаний, которые Соединенные Штаты ведут одновременно, передает RT.

«Перед Трампом стоит серьезная дилемма. Соединенным Штатам придется постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия.

Кроме того, в США в настоящее время идет избирательная кампания, и будут озвучиваться нападки на Трампа, начнется критика президента внутренними политическими силами», — добавил депутат.

Стоит напомнить, что Москва и Анкара заключили соглашение по урегулированию кризиса на севере Сирии в конце октября, после того, как ситуация в данном районе обострилась из-за турецкой военной операции «Источник мира».

Действия Турции были направлены против курдских формирований, которые Анкара считает террористами, а также террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Целью страна ставила создание «зоны безопасности» на границе с САР. Стабилизировать обстановку попытались США и Россия, подписав с Турцией соглашения.

Российско-турецкий меморандум включает в себя вывод курдских формирований из зоны операции «Источник мира», возвращение сирийских пограничников на границу с Турцией и совместное патрулирование так называемой безопасной зоны военной полицией России и турецкими военнослужащими.

Чуть ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно. Он подчеркнул, что их действия в этой стране противоречат международному праву. Вашингтон использует защиту нефтяных месторождений САР от ИГ только как предлог для того, чтобы остаться в арабской республике, указал дипломат.

Лавров обратил внимание, что американская сторона еще в марте на уровне руководства страны заявила, что террористы «побеждены, уничтожены до конца», но теперь США возвращаются в Сирию даже после заявления о выводе всех своих вооруженных сил из этой страны. Причем в САР вернутся даже те, кто был выведен в Ирак, передает НСН.

«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям.

Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о российском президенте, выразил мнение, что Владимиру Путину удается стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, а также он уважает суверенитет других стран, поэтому его можно назвать стабилизирующей силой.

По словам Стоуна, не все лидеры могут работать, как глава России. Например, американской стороне приходится вкалывать, чтобы добиться дестабилизации Ближнего Востока и других регионов.

«США распространяют проблемы повсюду», — заключил режиссер.