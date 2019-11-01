«Она – заложник»: Буркова могут обменять на израильтянку

Процедура экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова, находящегося в израильской тюрьме, была приостановлена Верховным судом Израиля. Как сообщает газета The Jerusalem Post, обвиненного в киберпреступлениях Буркова могут обменять на израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в Российской Федерации за контрабанду гашиша.

Семья девушки уверена, что Наама оказалась в роли «дипломатического заложника», нужного для обмена на Буркова.

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Решение о заморозке экстрадиции было принято Верховным судом после обращения родственников Иссахар. Они также обосновали свое ходатайство «необходимостью защитить гражданку Израиля».

Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года по запросу США. Его обвиняют в киберпреступлениях — якобы Бурков вывел несколько миллионов долларов с кредитных карточек американских граждан. Сообщалось, что россиянина «просто похитили» из аэропорта Бен-Гурион во время прохождения паспортного контроля, когда он собирался покинуть Израиль.

«Обвинения связаны со взломом компьютерных баз данных», — заявил тогда глава консульского отдела российского посольства в Израиле Руслан Кандауров. Судебное заседание по делу Буркова при этом проходило в закрытом для прессы режиме. МИД России впоследствии потребовал от США прекратить «охоту» на российских граждан в третьих странах.

Лишь накануне, 31 октября министерство юстиции Израиля одобрило выдачу россиянина Буркова в руки американских правоохранителей. Теперь же после решения Верховного суда о приостановке экстрадиции у минюста есть три дня на дальнейшее решение судьбы заключенного. До окончания судебного разбирательства все дальнейшие шаги по выдаче его США приостановлены.

Идею обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар высказал в октябре президент России Владимир Путин, разговаривая с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

25-летняя Наама Иссахар, обладательница паспортов Израиля и США, была задержана в середине весны 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Тель-Авив, совершая пересадку в Москве. В багаже девушки пограничники с помощью собаки нашли около 10 грамм гашиша. Сама Иссахар отрицает причастность к контрабанде наркотиков, но призналась в хранении запрещенных в РФ веществ.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал израильтянку виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (пункт «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном хранении наркотических веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ). Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Два дня спустя президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому главе Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар.

«Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — подчеркнул израильский политик. Ривлин призвал Путина проявить милосердие и помиловать девушку «в экстраординарном порядке».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обращение руководства Израиля к Владимиру Путину о помиловании Наамы Иссахар будет рассмотрено.

Несмотря на предложение Путина, израильская сторона утверждала, что обмен Буркова на Иссахар невозможен. Однако, возможно, теперь Иерусалим изменит свое решение.

Отмечается, что ранее премьер Нетаньяху «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы».

Посол России в Израиле Анатолий Викторов ранее возмутился решением израильского министерства юстиции об экстрадиции Буркова в США. По его словам, этот шаг не имеет законных оснований и совершенно неприемлем.

«Мы считаем, что запросы наших органов, таких как Генеральная прокуратура РФ, о выдаче российского гражданина Алексея Буркова в Российскую Федерацию для действий по привлечению его к ответственности за совершенные деяния на территории РФ <...> — это абсолютно законное и обоснованное требование», — подчеркнул российский дипломат в разговоре с ТАСС.