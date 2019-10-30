«Есть разногласия»: сирийский конституционный комитет собрался в Женеве

В Женеве открылось первое заседание конституционного комитета Сирии, который должен подготовить конституционную реформу в САР, чтобы на ее основе провести выборы в стране и положить начало политическому урегулированию ситуации в этом государстве.

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Всего в зале советов, где проходила церемония, присутствовали 150 делегатов, представляющих и официальное сирийское правительство, и оппозицию.

Буквально сразу же с момента начала торжественной церемонии стали очевидны разногласия между собравшимися участниками комитета: четыре кресла за столом делегации гражданского общества пустовали, хотя сами представители находились в зале.

Как объяснила РИА «Новости» одна из членов делегации Майс Криди, не все участники группы хотели сидеть за одним столом с другими.

«У нас есть разногласия внутри группы. Сейчас, до начала переговоров, мы должны научиться понимать друг друга, научиться доверять друг другу. Вы знаете, кто-то приехал из тех зон, которые контролируются «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России. — «Газета.Ru»), как мы можем знать, кто поддерживает террористов, а кто нет? Нам нужно научиться доверять друг другу», — подчеркнула она.

В то же время есть ряд других факторов, которые необходимо учитывать в Сирии. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявил в Женеве 30 октября, что действия США, которые заявили о выводе войск, но оставили военных в САР, объясняя это необходимостью защиты нефтяных объектов, являются незаконными.

Российский дипломат напомнил, что США и американские союзники находятся в Сирии «незаконно, вопреки позиции законного правительства».

Вашингтон ранее, действительно, заявил о выводе своего воинского контингента, который насчитывает 1000 человек, но при этом объявил, что оставит небольшое количество военных. При этом

глава Пентагона Марк Эспер дал понять, что, хотя официальная миссия США — защита нефтяных полей Сирии от террористов, Вашингтон также не даст подхода к объектам ни сирийским властям, ни российским военным.

По данным нефтегазового издания OilPrice.сom, в сирийских нефтяных месторождениях, которые контролируют США, содержится 75% запасов всей сирийской нефти.

Стремление Вашингтона контролировать запасы нефти, которые имеют витальное значение для восстановления Сирии, дает США весомый рычаг для давления на Дамаск. «Решение США сохранить силы в северо-восточной Сирии для охраны нефтяных месторождений лишает Асада доступа к крайне необходимым средствам для восстановления государства после восьми лет гражданской войны», — отмечает 30 октября дубайское издание Gulf News.

При этом ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик говорит «Газете.Ru», что цель подобных действий со стороны США — показать, кто в будущем будет контролировать устройство Сирийской республики.

И этот процесс происходит именно тогда, когда в Женеве началось заседание сирийского конституционного комитета, старт которому дал глава МИД России Лавров и его коллеги из Турции Мавлют Чавушоглу и Ирана Джавад Зариф.

Чем займется комитет?

Задача конституционного комитета — выработать либо новую конституцию Сирии, либо внести поправки в действующий основной закон. Они должны обеспечить начало транзита к послевоенной Сирии.

Часть поправок в конституцию уже была внесена Дамаском, однако документ по-прежнему сохраняет характер президентской республики, что дает практически неограниченные возможности действующему президенту страны Башару Асаду.

Для выработки нового закона комитет должен сформировать постоянную комиссию из 45 человек от правительства страны, оппозиции и представителей гражданского общества.

Задача сейчас — сверить часы со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном перед первым заседанием комитета. Чиновник настроен оптимистично, назвав предстоящую встречу «первым конкретным политическим соглашением».

Представители сторон надеются на успех, однако формирование комитета много раз откладывалось. Первоначально конституционный комитет в составе 150 человек планировалось создать еще в 2018 году, но власти и оппозиция долго не могли найти общий язык.

Сейчас, когда большинство территории Сирии находится под контролем правительственных сил, оппозиции не остается ничего, как вести диалог.

Как отмечает ТАСС, списочный состав комитета пока неизвестен кроме имен двух сопредседателей. Это Ахмед Кузбари — от официального Дамаска, и Хади аль-Бахра, представляющий сирийскую оппозицию.

Кузбари хорошо знают в Москве, он — член комитета по международным делам парламента Сирийской Арабской Республики. Что же касается аль-Бахра, то он в свое время возглавлял Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил и бывал на переговорах в Москве.

В России, которая фактически добилась военной победы в Сирии, ожидают начала политического процесса как возможности создания в стране устойчивой политической системы. Как недавно отметил президент России Владимир Путин, идея подобного комитета появилась в Сочи, на Конгрессе сирийского народа, на котором были представлены различные политические силы, в том числе и оппозиция, и правительственные структуры.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само начало работы Конституционного комитета по Сирии станет важным этапом в регулировании вопросов в этом регионе.

Однако он отметил, что путь разрешения конфликта будет долгим и сложным. Песков добавил, что в сирийском вопросе нельзя исключать шероховатости. «Никто не носит «розовые очки»», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, что Женева не только место, где будет проходить заседание Сирийского конституционного комитета, но и площадка для переговоров официального Дамаска и сирийской оппозиции. Хади аль-Бахр рассказал РИА «Новости», что он надеется вести параллельные переговоры с Дамаском. Оппозиционер напомнил, что конституция — лишь один пункт переговоров и диалог оппозиции и сирийских властей ведется также о выборах, борьбе с терроризмом и будущему управлению страной.