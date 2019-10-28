США давят: зачем президент Кубы прилетел к Путину

Глава Кубы Мигель Диас-Канель находится в России с официальным визитом с 27 октября. Сегодня, 29 октября, он встретится с президентом Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны «обсудят перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

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Это первый визит кубинского лидера в Москву после избрания его президентом.

Как заявил ранее во время своей встречи с журналистами помощник главы России Юрий Ушаков, диалог двух президентов станет логическим продолжением недавнего визита на Кубу премьер-министра Дмитрия Медведева.

Тогда Медведев встречался не только с Диас-Канелем, но и с первым секретарем кубинской компартии Раулем Кастро, который, хотя и отошел от руководства государством, по-прежнему сохраняет в своих руках рычаги власти. Он остается главой правящей в стране Коммунистической партии — единственной политической силы в стране.

По итогам встреч стороны подписали ряд совместных соглашений. Одно из них связано с модернизацией железных дорог, которую будет осуществлять РЖД. Россия также предоставила Кубе кредит в размере €38 млн на развитие оборонного сектора.

Товарооборот между странами по-прежнему небольшой — всего $157 млн, первую скрипку в торговле с Кубой играют Китай и страны ЕС.

Но в то же время отношения Москвы и Гаваны в последние годы развиваются достаточно интенсивно. В 2014 году Москва простила Кубе рекордную задолженность — тогда российские власти «забыли» кубинцам $30 млрд, порядка 90% общего долга страны перед Россией. Списание прошло накануне визита Владимира Путина в Гавану.

Нынешний визит Мигеля Диас-Канеля в Россию — не первый: он посещал нашу страну в прошлом ноябре. Тогда, помимо Путина и Медведева, он встретился с целым рядом российских первых лиц, в числе которых — спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый приезд Диас-Канеля в Россию предваряла серия других официальных мероприятий — немногим ранее кубинский президент поучаствовал в начавшемся в Баку саммите Движения неприсоединения — созданной в 1961 году международной организации, объединяющей страны по принципу неучастия в военных блоках.

Другим первым лицом, с которым недавно встречался Диас-Канель, стал белорусский лидер Александр Лукашенко, он принял главу Кубы 23 октября. По информации пресс-службы Лукашенко, стороны подписали ряд совместных соглашений — в частности, о поставке на Кубу белорусских станков — и в целом продемонстрировали настроенность на сотрудничество.

Президентом страны Диас-Канель был избран недавно, за 40 лет он стал первым человеком, получившим эту должность. Это стало возможным благодаря недавней конституционной реформе, которая возродила кубинский институт президентства. В 1976 году эта должность на Кубе была официально упразднена, хотя по факту председатель Госсовета был высшим лицом государства еще с 1959 года.

До октябрьских выборов Мигель Диас-Канель занимал именно эту должность.

Масштабная реформа кубинской конституции началась вскоре после прихода Диас-Канеля к власти летом 2018 года. «Освеженный» основной закон страны привнес в жизнь кубинцев послабления в области рыночной торговли и частной собственности и, в целом, обозначил весьма прогрессивные реформы. В частности, определенные возможности появились у малых и средних предприятий, владельцы которых стали частью нарождающегося среднего класса.

Сам Диас-Канель считается осторожным реформатором, однако действует он все же с оглядкой на Кастро.

К слову, в последнее время укрепились и оборонные связи России и Кубы — прошло не так много времени и с визита на остров секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Он посетил Кубу в середине октября, официальной целью визита назывались консультации в сфере безопасности и работы силового блока. Правда, о возвращении российской военной базы на Кубу речи не идет, заявляют кубинские власти.

Свой визит в Россию Диас-Канель совершает в условиях усилившегося давления со стороны США. В конце октября Госдепартамент официально запретил американским авиакомпаниям летать в кубинские города. Единственным исключением стала Гавана.

«В рамках линии внешней политики президента эти действия сдерживают получение доходов кубинским режимом, который использует их для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — говорится в заявлении Госдепа.

Куба действительно активно поддерживает Мадуро. В Венесуэле находятся кубинские военные и врачи, а в обмен на помощь Гавана получает нефть. Меры, предпринятые США, чувствительны для кубинской экономики — поездки из США на Кубу представителей кубинской диаспоры приносят немало дохода в бюджет государства.

Ранее в Вашингтоне критиковали и кубинскую конституционную реформу. Как заявили представители властей США, при помощи поверхностных изменений местное руководство пытается сохранить контроль над островом.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной, которые были восстановлены при президенте Бараке Обаме, вновь откатились на прежние позиции после прихода к власти в США Дональда Трампа. В 2017 году Соединенные Штаты отозвали с острова больше половины своего дипперсонала, а спустя два года ужесточили режим поездок туда своих граждан. Большой резонанс получила и так называемая «акустическая атака» на дипмиссию США на Кубе — в 2017 году многие дипломаты заявили, что пострадали от высокочастотных звуков неизвестного происхождения. При этом о результатах расследования ничего не известно.

Несмотря на критику со стороны Кубы, Вашингтон по-прежнему сохраняет свое присутствие на острове-базе Гуантанамо. Военного значения она не несет и использовалась многие годы как лагерь, в котором содержались захваченные во время боев в Афганистане и Ираке радикальные исламисты. Тюрьму хотел закрыть еще Обама, но Трамп отменил это решение, правда, количество заключенных там сегодня небольшое.