«Потеряли $350 млн»: Грузия считает убытки без полетов в Россию

Грузинский бюджет из-за введения российскими властями временного запрета на авиасообщение между странами потерял $350 млн. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети, передает РИА «Новости».

«Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял $350 млн. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за $2 млрд. Это реальные деньги.

Из них, наверное, лишь 3% идут на Самегрело. Это потому, что тут нет туристических продуктов. Над этим надо поработать», — призвал грузинский премьер жителей региона активно развивать туризм.

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Гахария отметил, что краю необходимы гостиницы и реконструкция исторических памятников, которые могли бы привлекать туристов. «В Зугдиди необходимо строить гостиницы, Нокалакеви [город-крепость] надо вовремя восстановить. Тут очень много исторических памятников», — подчеркнул политик.

Ранее грузинские власти более позитивно оценивали потери из-за сокращения турпотока из России. По данным главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, за июль и август страна потеряла около $113 млн.

«В сентябре у нас отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», — сказала она в интервью телекомпании «Имеди».

В то же время Объединение аэропортов Грузии (ОАГ) сообщало, что временный запрет прямого авиасообщения с Россией значительно повлиял на цифры прироста пассажиропотока, которые отстают от прогнозов на 9-10% — за девять месяцев рост должен был достигнуть 14-15%.

Оценив все убытки, власти Грузии несколько поменяли свое отношение к России и неоднократно выражали надежду на скорейшее восстановление полетов между странами. В частности, такое мнение выражал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

В России же ждут со стороны грузинских властей конкретных шагов навстречу налаживания международных отношений. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что главе республики Саломе Зурабишвили стоило бы «принести извинения». «Сильный человек всегда так поступит — если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях. А если такие поступки совершают руководители государств, о каких отношениях может быть речь», — считает парламентарий.

Скорее всего он имеет ввиду заявление президента Грузии о том, что в массовых протестах, которые прошли в Тбилиси в конце июня виновата Россия.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала она тогда в Facebook.

Вместе с тем к соответствующим шагам со стороны грузинских властей призвала ранее председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе.

«Несмотря на то, что я не нахожусь у руководства, меня тревожит положение нашего народа и экономики страны, в свою очередь я делаю все для решения этой проблемы. Однако ясно видна нерешимость грузинских властей и неспособность предпринять адекватные шаги в этом направлении», — написала она 17 октября в Facebook по итогам нескольких встреч с представителями российских властей.

Бурджанадзе уверена, что «Россия готова восстановить прямое авиасообщение с Грузией». Но для этого правительство Грузии должно «нормально, адекватно» оценить ситуацию и «выразить свою заинтересованность» к восстановлению прежних отношений.

«Сделайте этот шаг! Это необходимо народу и грузинской экономике. Основание подготовлено: сейчас вашего шага будет достаточно для быстрого решения этого вопроса», — призвала политик.

Прямое авиасообщения между странами временно было запрещено с 8 июля. Такое решение принял президент России Владимир Путин 21 июня, когда в Грузии проходили массовые протесты оппозиции. Они прошли в грузинской столице после того, как российская делегация побывала в грузинском парламенте на открытии сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Грузинскую оппозицию не устроило то, что российский депутат Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, занял место спикера законодательного органа страны, который в это время был в отъезде.

В этот же день по требованию оппозиционных сил делегаты от России покинули Грузию. В ночь на 21 июня митингующие попытались штурмом взять здание парламента, однако встретили противодействие спецназа. По данным РИА «Новости», во время акций протестов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.