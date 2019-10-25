Дыни на похоронах: японский министр уволился из-за скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей. Политик ушел с должности всего через месяц после назначения.

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Сугавара оказался в центре скандала из-за публикаций японских СМИ, связанных с выборами 2007 года. Как выяснили журналисты, штаб политика раздавал избирателям подарки во время предвыборной кампании. Речь идет о дынях и крабах, которые в Японии являются деликатесами и отличаются высокой ценой, подкупом избирателей занимался экс-секретарь Сугавары. После появления этой информации министр пообещал разобраться в ситуации и узнать мотивы своего помощника.

Однако накануне в японских СМИ вышел более подробный материал, согласно которому сотрудник штаба Сугавары передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. Учитывая, что такие пожертвования — это часть буддистского похоронного обряда, скандал вокруг министра вспыхнул с новой силой и он решил уйти со своего поста.

Премьер-министр Синдзо Абэ получил заявление Сугавары и извинился за министра перед японским народом. По его словам, он несет ответственность за назначение политика. Абэ отметил, что пост Сугавары займет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма.

Сугавара стал министром экономики, торговли и промышленности Японии 11 сентября. Политик, в частности, отвечал за вопросы экономического сотрудничества Японии и России. Абэ говорил, что Сугавара может помочь в развитии связей с Москвой за счет своего опыта.

«Он выходец из торговой компании, поэтому у него большой опыт общения с международным бизнесом», — отмечал японский премьер.

Сугавара более 10 лет проработал в одной из крупнейших торговых корпораций Японии Sojitz. И мог бы использовать это, по мнению Абэ, на торговых переговорах с Россией. Однако теперь связи с Москвой будет налаживать его преемник Кадзияма.

О новом министре экономики, торговли и промышленности Японии известно не слишком много. Он уже в течении 19 лет является членом японской палаты представителей от префектуры Ибараки, а также был заместителем министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

Кадзияме предстоит поспособствовать усилению торговых связей между Россией и Японией. В прошлом году товарооборот двух стран составил более $17,5 млрд, однако российский президент Владимир Путин призвал довести этот показатель в 2019 году до $30 млрд.

При этом Кадзияма не получил никаких постов во время крупных перестановок в японском кабмине, которые произошли в сентябре. Состав правительства Японии обновился более чем наполовину — из 20 министров сменились 13. Большинство перестановок носили внутренний характер.

Одним из главных изменений стало смещение министра иностранных дел Таро Коно, который отвечал за диалог с Россией по вопросу мирного договора. Партнер главы МИД России Сергея Лаврова по переговорам теперь занимает пост министра обороны. Должность министра иностранных дел принял Тосимицу Мотеги, бывший журналист, консультант и менеджер Marubeni Corporation. Теперь именно он будет заниматься проблемой мирного договора двух стран.

Этот вопрос наиболее важен для Москвы и Токио, так как два государства многие десятилетия не могут заключить мирный договор. Главный камень преткновения — вопрос принадлежности Курильских островов. Япония претендует на южную часть региона, а именно на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, они расположены около японского острова Хоккайдо. Россия не согласна с подобными требованиями и настаивает, что российский суверенитет над Курильскими островами неоспорим.

Стороны активизировали свой диалог по спорным моментам еще в прошлом году. Для разрешения ситуации между Россией и Японией проходит постоянный диалог на уровне профильных ведомств и на высшем уровне. Однако пока им не удалось прийти к соглашению.