Провал Джонсона: парламент Британии подвесил Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон был вынужден приостановить рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте. Это произошло после того, как парламентарии отказались от рассмотрения документа в трехдневный срок.

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Первоначально депутаты поддержали во втором чтении новый законопроект по Brexit, что можно назвать первой и единственной победой Джонсона в парламенте на должности премьера. За соглашение выступили 329 человек, против проголосовали 299.

Тем не менее, в ходе голосования по принятию законопроекта в трехдневный срок депутаты выбрали рискнуть самим законопроектом, выступив против.

При этом Джонсон до этого предупредил, что, в случае отклонения его трехдневного графика, законопроект будет снят с рассмотрения, а это грозит выходом Великобритании из Евросоюза без сделки в изначальный срок — 31 октября.

Он отметил, что разочарован результатами голосования палаты общин. По мнению премьера, правительство должно идти «по единственно разумному пути» и усилить подготовку к выходу без соглашения 31 октября.

«Я должен выразить разочарование в связи с тем, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, который бы гарантировал, что Великобритания покинет ЕС 31 декабря с соглашением. Сейчас мы опять в неопределенности», — сказал он.

Джонсон также заявил, что выступает против продления срока по Brexit и поставит об этом в известность лидеров Евросоюза.

Сегодня правительство попыталось срочно внести законы, нужные для выхода из ЕС с соглашением, которое было одобрено в прошлый четверг на саммите Евросоюза. Это было необходимо, поскольку палата общин в субботу приняла поправку об отсрочке Brexit, предложенную ветераном тори Оливером Летвином. При этом субботнее заседание проходило на фоне шествия британцев, приверженных идее проведения нового референдума о целесообразности «развода» Лондона и Брюсселя.

Суббота должна была стать поворотной в вопросе «развода» Лондона и Брюсселя. Однако принятая поправка запрещает выносить соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все нужные для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок — 31 октября — законы.

Летвин и некоторые его коллеги по партии — умеренные консерваторы назвали поправку «страховкой от неожиданностей», которая позволит не допустить «жесткий Brexit».

Стоит отметить, что о своем неприятии соглашения Джонсона с Евросоюзом ранее заявили все крупные парламентские партии, в том числе возглавляющие оппозицию лейбористы, либеральные демократы и Шотландская народная партия. Джереми Корбин, возглавляющий Лейбористскую партию, заявил, что новое соглашение выглядит даже хуже предыдущего, который трижды отклоняли и из-за которого в отставку подала предшественница Джонсона Тереза Мэй.

Новое соглашение при этом не устроило даже ирландскую Демократическую юнионистскую партию, которая в этом составе парламента выступает за консерваторов и правительство Джонсона. Договор, как считают в партии, «не входит в долгосрочные интересы Северной Ирландии», а также

«не оставляет камня на камне от неприкосновенности Белфастского соглашения».

Белфастское соглашение было подписано в 1998 году. Благодаря этому договору удалось официально положить конец североирландскому конфликту, который разгорелся из-за борьбы за статус Северной Ирландии между Лондоном и местными движениями за независимость. В итоге Белфаст обрел широкие автономные права, в том числе — по пограничным вопросам и безопасности. По мнению юнионистов, из-за проекта Джонсона статус Северной Ирландии, который они так оберегают, может оказаться под вопросом.

Соглашение Джонсона как будто «подвешивает» Северную Ирландию между Великобританией и Европой.

Согласно договору, Северная Ирландия одновременно будет и соблюдать правила британского таможенного регулирования, и останется в рамках единого рынка ЕС. При этом в отношении внутреннего товарооборота между Северной Ирландией и Великобританией будут применяться британские таможенные правила и тарифы, тогда как товары, направленные на европейский рынок, уже будут подпадать под общеевропейское регулирование. Северная Ирландия сможет в дальнейшем самостоятельно выбирать экономический режим, который ей ближе.