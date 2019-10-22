Выборы в Канаде: что потерял Трюдо

Канадская Либеральная партия во главе с Джастином Трюдо лидирует в 157 из 338 округах, свидетельствуют предварительные данные местной избирательной комиссии. Всего партия набирает 33,5% голосов. Главные соперники либералов — консерваторы — пока что могут рассчитывать на 34,2% голосов в 122 округах. Демократы — 15,1% в 24 округах. Квебекский блок – 8,7% в 32 округах.

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338 избирательных округа, в которых организовано голосование на парламентских выборах в Канаде, распределены по количеству мест в палате общин.

Победа либералов означает еще четыре года правления Трюдо. Однако руководить ему, судя по предварительным данным, придется правительством меньшинства, а, значит, он вынужден будет опереться на поддержку других политических сил.

Для сравнения: в 2015 году Джастин Трюдо и его партия завоевали 184 места, что позволило им заполучить однопартийное большинство.

Потеря большинства связана с тем, что все больше канадцев негативно оценивают работу Трюдо на посту премьера. Согласно опросу канадского социологического центра Angus Reid Institute в августе этого года, только 30% канадцев одобряют работу правительства, в то время как 60% относятся к его работе плохо.

Как заявил в беседе с The Guardian канадский политический аналитик Дэвид Москроп, провальные результаты — это выражение избирателями неприятия «заносчивого» поведения либерал-демократов.

Трюдо в последнее время, действительно, преследовали различного рода скандалы. Недавно канадские издания опубликовали снимки почти 20-летней давности, на которых тогда еще будущий премьер запечатлен в гриме чернокожего — так называемый «блэк-фейс». В современных нормах этики западных стран такие действия являются проявлением расизма. Политик, правда, объяснил, что фотография сделана во время костюмированной вечеринки в школе, где тогда работал Трюдо. Будущий политик изображал сказочного персонажа Аладдина.

Еще один скандал был связан с делом о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая давала крупные взятки покойному ливийскому диктатору Муамару Каддафи.

В конце февраля 2019 года экс-генпрокурор страны Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу компании, чтобы спустить расследование на тормозах.

Из-за негативного информационного потока в адрес премьер-министра его охрана усилила меры безопасности. Во время одного из выступлений Трюдо даже надел бронежилет на выступление.

Новый срок Трюдо будет нелегким — канадцы ждут улучшения состояния системы здравоохранения, а также экономические изменения.

Кроме того, не в самых простых отношениях Трюдо находится с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то что американский лидер первым поздравил Трюдо с победой, отношения между ними вряд ли можно назвать дружескими. В 2018 году Вашингтон объявил о введении высоких пошлин на сталь и алюминий из Канады. В свою очередь, Трюдо отреагировал ответными мерами против американских товаров.

Летом того же года по завершению саммита G7 в Квебеке Трамп назвал поведение канадского премьера «слабым и нечестным». Впоследствии президент США и вовсе отказал Трюдо в личной встрече на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В мае 2019 года на встречах с представителями стран, которые граничат с Арктикой, американская сторона дала понять Оттаве, что ей нужно забыть о собственном «праве на северо-западный арктический коридор». Стоит отметить, что поддержка США Трюдо в некотором роде все же была обеспечена: добрые слова о нем в преддверии выборов сказал старый друг экс-президент США Барак Обама.

Диалог Трюдо с Россией тоже не сложился. В одном из интервью он охарактеризовал президента России Владимира Путина «проблемным», а в 2019 году канадский премьер не поддержал предложение Трампа возвратить Россию в «большую восьмерку».

При этом победа Трюдо может сыграть положительную роль в укреплении отношений Канады и Украины. В этой стране проживает значительная украинская диаспора. Согласно переписи 2016 года, среди жителей Канады почти 1,4 млн этнических украинцев. Летом, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду, Трюдо заявил, что встреча с новым украинским лидером для него — возможность еще раз подчеркнуть «глубокую и историческую дружбу и общие ценности».