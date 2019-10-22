«Запад не выдержал»: Горбачев назвал победителей в «холодной войне»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал американское восприятие итогов «холодной войны». Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, говорится на сайте «Горбачев-фонда». Интервью с последним советским лидером посвящено 30-й годовщине со дня падения Берлинской стены.

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По словам Горбачева, США считают, что победа в «холодной войне» принадлежит только им, но такая точка зрения в корне неверна.

«При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения «холодной войны» и гонки вооружений», — подчеркнул бывший президент СССР.

Он также раскритиковал Вашингтон за неосмотрительность — «как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали». По словам Горбачева, поражает вседозволенность Запада: применение военной силы без разрешения Совбеза ООН, нарушение международного права и «навязывание своих условий».

«В целом, приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем», — убежден экс-глава Советского Союза.

Горбачев подчеркнул, что в 1980-х годах Москва делала все возможное, чтобы «избавить планету от угрозы ядерного холокоста». При этом инициативы по разоружению вызывали удивление в мире, после чего СССР стали доверять.

Наконец, бывший президент заявил, что изоляция России вредит всем — необходимо найти компромиссный выход из кризиса. Германия, добавил Горбачев, может сильно помочь этому процессу.

17 октября «Известия» опубликовали интервью с Михаилом Горбачевым. Тогда политик заявил, что главные опасности в современном мире — милитаризация политики и пренебрежительное отношение к международным соглашениям. «Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это — в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, «лидируют», показывая дурной пример другим», — подчеркнул Горбачев.

По его словам, решать конфликты между странами нужно за столом переговоров и в согласии с международным правом. Однако Вашингтон решил возродить «культ силы и угроз». Горбачев убежден, что для современных проблем военная сила подходит меньше всего.

Ядерную войну Горбачев назвал недопустимой: по его словам, развязать такой конфликт может «только безумец». Он также напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда мир, по его выражению, «висел на волоске».

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев — одна из самых неоднозначных фигур в советско-российской истории. Мнения о его политике диаметрально противоположные: кто-то считает, что Горбачев вел страну правильным путем, а кто-то, напротив, склонен винить его в развале государства.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в 2015 году, реформы 1985-1991 годов считают «назревшей необходимостью» 56% респондентов, однако их реализацию они оценивают крайне низко.

Только 14% опрошенных россиян полагают, что все задуманное Горбачевым и его командой удалось успешно воплотить в жизнь. Основными итогами перестроечных реформ россияне назвали неуверенность в завтрашнем дне (38%), хаос и неразбериху в управлении страной (35%), а также кризис национальных отношений (33%). И если в оценке политических аспектов «перестройки» люди более-менее единодушны, то вопрос экономики разделил респондентов практически пополам: 28% полагают, что перестройка привела к углублению экономического кризиса, а 20% — что благодаря ей началось экономическое обновление страны.

Принято считать, что «холодная война» между социалистическим лагерем и блоком НАТО завершилась в декабре 1989 года — после Мальтийского саммита Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего.

«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все это теперь должно кануть в вечность», — заявил тогда советский президент.