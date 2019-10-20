Главный на Ближнем Востоке: британцы признали влияние Путина

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке, написал редактор телеканала BBC Джереми Боуэн в авторской колонке для издания The Sunday Times.

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Журналист напомнил, что российский лидер недавно нанес официальные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и при этом по-прежнему остается в хороших отношениях с Израилем и Ираном, несмотря на их вражду между собой, а также с саудитами и ОАЭ.

При этом, по его мнению, Путин не имеет какого-то «волшебного подхода» к Ближнему Востоку — российский лидер попросту занял место, которое освободилось в этом регионе из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии. Как отмечает Боуэн, теперь ни одна крупная держава не способна бросить Путину вызов на Ближнем Востоке.

Обозреватель издания Михаэль Штюрмер в статье немецкого издания Die Welt отметил, что Путин побеждает в Сирии без войны. По его словам, российский лидер добился того, о чем грезили «большинство умных военачальников на протяжении всей истории».

Также Штюрмер подчеркнул, что Путин давно изменил геополитику на территориях, расположенных между Балтикой и Черным морем. По его мнению, после решения США вывести вооруженные силы из Сирии российскому лидеру ничего не сможет помешать и дальше быть в «большой игре».

Путин прилетел в ОАЭ 15 октября. Встречали президента РФ с большой помпой — кроме «Мерседесов», замаскированных под автомобили российской патрульной службы ДПС, его сопровождали всадники в традиционных арабских нарядах с флагами России и ОАЭ в руках. Кроме того, истребители ВВС Эмиратов пролетели над лимузином, нарисовав в небе красками бело-сине-красный триколор.

Перед визитом в ОАЭ российский лидер прилетел в составе государственной делегации в Саудовскую Аравию, передает ФАН.

В аэропорту Эр-Рияда Путина торжественно встречал почетный кортеж, в честь президента РФ был организован большой салют.

Встречавшие Путина в аэропорту люди кричали на русском языке «Добро пожаловать». Духовой оркестр исполнил — с ошибками, но старательно — гимн Российской Федерации.

Российский лидер в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом и его сыном, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, и вручил им подарки. Король получил камчатского кречета по кличке «Альфа», кронпринц — фигурку из бивня мамонта, найденного в Якутии.

В прошлом месяце в США также назвали Путина восходящей звездой Ближнего Востока, передает НСН.

В августе стало известно, что британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о Путине. Трехсерийная картина получила название «Путин: история русского шпиона». По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Рогана, лента расскажет о том, как личный опыт российского лидера повлиял на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал Роган.

Создатели фильма также отметили, что картина отправит зрителя в «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века». Для создания ленты будут использованы материалы из интервью Путина и близких к нему людей.

В тексте также отмечается, что, заняв пост президента, Путин поставил цель «сделать Россию снова великой» и изменить ее положение на международной арене.

Документальный фильм о Путине также выпускал и телеканал CNN. Картина под названием «Владимир Путин — самый влиятельный человек в мире» вышла в 2017 году. Режиссером проекта выступил журналист Фарид Закария, который попытался за 40 минут рассказать всю историю постсоветской России.

Кроме того, интервью Путина для Fox News даже было номинировано на премию «Эмми» и претендует на получение награды в номинации «Выдающееся интервью в прямом эфире», где в общей сложности представлены шесть конкурсантов.

Стоит добавить, что Путин фигурировал в лидерах списка «100 самых влиятельных людей» по версии журнала Time с 2014 по 2017 год.