«Хиллари сошла с ума»: Трамп признался в любви к русским

Глава Белого дома Дональд Трамп с юмором воспринял слова бывшего главы Госдепартамента США и своего конкурента в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон о том, что кандидат в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн является креатурой Москвы.

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«Ущербная Хиллари снова занялась этим! Она называет конгрессмена Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стейн — «российским активом». Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим приверженцем России (я и впрямь люблю русских. Мне нравятся все люди!). Хиллари сошла с ума!», — написал американский лидер в Twitter.

Претендент на право представлять Демократическую партию в президентских выборах в США Тулси Габбард также прокомментировала заявление Хиллари Клинтон. Ранее Клинтон назвала Габбард «любимым кандидатом русских». Габбард ответила, что Клинтон является «королевой среди разжигателей войны».

Габбард также отметила, что экс-глава американского внешнеполитического ведомства олицетворяет коррупцию и представляет «гниль, которая разъедает Демократическую партию».

«Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю», — добавила она.

В середине минувшей недели в американском городе Вестервилль в штате Огайо прошли дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times. Нынешний раунд отчетливо показал, что в предвыборной гонке демократов лидерство переходит от бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Первый же вопрос этого раунда касался необходимости расследования в контролируемой демократами палате представителей конгресса США по процедуре импичмента Дональда Трампа всего за год до выборов.

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа «носят преступный характер» и просто не оставляют демократам выбора. Они упомянули и скандал с его телефонным разговором с главой Украины Владимиром Зеленским, который как раз стал поводом для разбирательства.

Внешняя политика также не осталась в стороне. В ходе дебатов вспомнили про президента России.

«Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как заигрывание с Владимиром Путиным делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что это не делает Америку великой. Это делает Россию великой», — заявила сенатор от Миннесоты Эми Клобучар, использовав лозунг Трампа против него самого.

Кандидат в президенты от демократов Кори Букер в хоре дебатов заявил, что Вашингтон должен жестко противостоять России на мировой арене. По его мнению, США «не могут позволить русским продолжать укреплять позиции».

«Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, они не могут вмешиваться в наши выборы», — заявил он.

Букер добавил, что Трамп контактирует с Путиным больше, чем с американским союзником Ангелой Меркель. Также представители Демократической партии заявили, что политика Трампа в отношении России «была провальной».

Чуть ранее Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya пояснил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух держав.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений, [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам российского лидера, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией. В начале октября Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения.

«Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил надежду президент США.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Трамп провоцирует своих критиков на очередные обвинения в «сговоре с Россией». Однако, как полагает эксперт, американский президент уверен в укреплении собственных позиций и не боится делать подобные заявления, передает НСН.

«Нужно разделять разные вещи — симпатии к народу и симпатии к правящему классу. Обычно каждый американский президент говорит, что он не против народа, а против политиков. На самом деле, это его заявление мало отличается от всех других. Другие говорили примерно то же самое», — пояснил аналитик.

Ранее ФАН сообщал о попытке вмешательства Вашингтона в выборы в России, в частности — об участии американцев в подготовке митингов в Москве.