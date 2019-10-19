Паспорт без экзамена: Москва признала украинцев русскоязычными

Граждане Белоруссии и Украине теперь могут не сдавать экзамены для того, чтобы получить статус носителей языка, который дает право иностранцам получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке. Соответствующее решение приняло российское правительство на заседании 17 октября.

Реклама

Согласно закону, получить статус носителя русского языка без собеседования могли лишь те иностранцы и лица без гражданства, у которых были родственники по восходящей линии, постоянно проживающие в России или на территории СССР, но в пределах нынешней госграницы РФ.

Однако теперь эта процедура упростилась для белорусов и украинцев.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Гражданам этих двух государств достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определяет российский МИД

Что касается граждан других стран, то им по-прежнему придется сдавать экзамен. На заседании кабмин обратил внимание, что нет единой системы прохождения собеседования. В одних случаях проверка на знание русского проходит с использованием аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других соискатели проходят лишь тест. Поэтому правительство намерено поручить МВД разработать единый подход к проведению собеседований. В определении перечня критериев будет также участвовать Минпросвещения. Также в полномочия МВД войдет разработка контрольных измерительных материалов для собеседования. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму.

В начале августа российский президент Владимир Путин подписал закон о том, что граждане Украине, независимо от установленных правительством ограничений, могут получить разрешение на временное проживание в России. Кроме того, без квоты получить разрешение на временное проживание в стране имеют право также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины. Согласно закону, эти поправки распространяются также на граждан, признанных беженцами или получивших временное убежище в России.

Правительство выделяет квоты на временное проживание, их количество распределено по регионам. Сроки выдачи таких разрешений составляют сейчас полгода, закон сокращает их до четырех месяцев.

Вместе с тем в законе указано, что вид на жительство без разрешения на временное проживание могут получить несколько категорий иностранных граждан. Например, те, кто не менее полугода работают в России по профессии, которая включена в список должностей иностранцев — квалифицированных специалистов.

Стоит отметить, что закон вступит в свою юридическую силу через 90 дней после официальной публикации, то есть в начале ноября.

Ранее, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позднее действие документа было распространено на граждан всей территории Донбасса, то есть и на ту часть региона, которая подконтрольна Киеву.

Российский президент неоднократно отмечал, что это решение носит чисто гуманитарный характер. По его словам, Россия не хочет своими действиями создавать проблемы киевским властям. Однако ситуация на юго-востоке Украины вынуждает принять такие меры, так как российские власти понимают, что этот указ необходим жителям самопровозглашенных республик.

Таким образом меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов, куда уполномоченные лица ДНР и ЛНР привозили все пакеты документов своих граждан. После этого в ускоренном режиме предоставлялось гражданство.

По данным миграционной службе МВД ДНР, с мая более 20,5 тыс. граждан республики получили российские документы, передает РИА «Новости».

«На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы», — сообщил 30 сентября представитель ведомства.