Передают опыт «майдана»: в Гонконг приехали украинцы

Протесты в Гонконге устраивают в том числе и те, кто поднимал украинцев на «революцию» на Майдане незалежности в центре Киева – об этом рассказал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции.

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По словам дипломата, ситуация в административном районе КНР до сих пор неспокойная, в Азию уже приехали дестабилизирующие элементы с Украины, которые хотят сменить власть в Гонконге, передает сайт kp.ru.

«Осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. Там появились украинские элементы. Они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс.», — указал Ханьхуэй.

При этом он заметил, что «революцию» сделать в Гонконге мятежникам не удастся, а вот снизить уровень жизни – очень даже.

Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — «жить на уровне Украины» — вполне достижима. Гонконг больше века, до конца 1998 года, был колонией. Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас — налеты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты!», — приводит ФАН слова посла.

Двумя днями ранее американская палата представителей приняла резолюцию в поддержку Гонконга, обязывающую Вашингтон отчитываться о том, как власти США следят за сохранением автономии территории от посягательств Пекина. И, естественно, это вызывает недовольство КНР, передает НСН.

«Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с принятием палатой представителей США так называемого Акта о правах человека в Гонконге», — говорится в опубликованном 16 октября заявлении на сайте МИД КНР.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, конгресс США в резолюции «передергивает факты» о происходящем в Гонконге.

Сама резолюция была принята американскими законодателями 15 октября, ее официальное название — «Акт в поддержку демократии и прав человека в Гонконге». Чтобы вступить в силу резолюция должна быть также одобрена сенатом США, а затем — подписана президентом.

«Демократы и республиканцы в палате представителей и в сенате едины с народом Гонконга. <…> Если Америка не выступает за права человека в Китае из-за деловых интересов, тогда мы теряем все моральные полномочия высказываться за права человека в любой точке мира», — прокомментировала резолюцию спикер Нэнси Пелоси.

Резолюция обязывает Госдеп ежегодно докладывать конгрессу, насколько Пекин соблюдает права Гонконга на автономию. «В отчете оценивается, подорвал ли Китай гражданские свободы и верховенство права Гонконга, защищенные основным законом Гонконга», — говорится в тексте документа.

В прошлом году заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.

«Сравните референдум [в Крыму] с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Чуть ранее телеканал НТВ показал видеоинтервью с грузинским наемником Цезарем Баджалидзе, который на камеру, не скрывая лица, выступил с разоблачениями по делу о расстреле на киевском Майдане в феврале 2014 года.

В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой стрелок пояснил, что является лишь одним из членов группы, завербованной для работы на Украине.

Привезли эту группу тайно, якобы для поддержки Евромайдана, но уже в Киеве ее членам объявили, что именно надо делать, и дали в руки оружие.

Наемник заявил, что отказался выполнять радикальные требования.

«На месте уже рассказали, что в день, когда вы понадобитесь, кто-то будет стрелять, кто-то будет рацию держать, кто-то будет смотреть. Стрелять мы, конечно, отказались. Я стоял у гостиницы, просто смотрел, если «Беркут» пойдет на гостиницу «Украина», чтобы предупредить», — сообщил наемник.

По словам Баджалидзе, его группу привезли в гостиницу «Украина», а затем завели в комнату. Там уже находились двое приезжих из Прибалтики.

«Я раз присутствовал даже, когда [Сергей] Пашинский (на тот момент был членом комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности — «Газета.Ru») заносил оружие, черную сумку. В ней была винтовка зарубежная, ну, маленькие винтовки такие. Эти два начали ее собирать. Ну, там ясно было: они или профессиональные снайперы, или биатлонисты», — добавил стрелок.