«Ядерную войну начнет безумец»: Горбачев написал письмо Путину

Последний президент СССР, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что главные опасности в современном мире — милитаризация политики и пренебрежительное отношение к международным соглашениям. Об этом экс-генсек рассказал в интервью газете «Известия».

«Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это — в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, «лидируют», показывая дурной пример другим», — подчеркнул Горбачев.

По его словам, решать конфликты между странами нужно за столом переговоров и в согласии с международным правом. Однако Вашингтон решил возродить «культ силы и угроз».

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Горбачев убежден, что для современных проблем военная сила подходит меньше всего.

Он напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «любили критиковать на разных уровнях», но после его расторжения президентом США Дональдом Трампом оказалась подорвана стратегическая стабильность.

Он также призвал к переговорам между Россией и США, введению мораториев на размещение подобных ракет — что уже сделал президент Путин.

Горбачев рассказал также, что писал письма президентам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо», — отметил последний глава СССР, отказавшись раскрывать содержание этих посланий.

Ядерную войну Горбачев назвал недопустимой: по его словам, развязать такой конфликт может «только безумец». Он также напомнил о Карибском кризисе 1961 года, когда мир, по его выражению, «висел на волоске».

В конце сентября Владимир Путин направил письма лидерам всех стран НАТО, призвав ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — подчеркнул российский лидер.

Источник «Коммерсанта» в МИДе одной из стран НАТО при этом заявил, что российские власти предлагают мораторий на ракеты, хотя сами их уже якобы развернули. Он также назвал «нонсенсом» предложение Кремля.

27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят подключить к обсуждению предложения России о введении моратория на ракеты средней и меньшей дальности третьи страны.

По его словам, во время переговоров с госсекретарем США Майком Помпео была поднята инициатива России на обсуждение о взаимном моратории на развертывание этого класса ракет.

Лавров добавил, что он также предложил сделать соответствующее объявление и подумать о том, чтобы начать в скором времени работу по подготовке продления договора о стратегических наступательных вооружениях. Помпео согласился обсудить эти темы, однако напомнил, что США готовы поднимать темы только при третьих странах.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Вскоре после этого Трамп сообщил о намерении заключить новое, «лучшее», международное соглашение.

«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — подчеркнул хозяин Белого дома.

3 июля президент Путин также приостановил действие ДРСМД — в ответ на американский демарш. В нaчaле 2019 годa США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нaрушении договорa. Российский лидер нaзвaл решение Вашингтонa угрозой мировой безопасности.