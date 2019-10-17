Возвращение к G8: Россию могут пригласить на саммит в США

Россию могут пригласить на 46-й саммит G7, который пройдет 10-12 июня следующего года в принадлежащей главе Белого дома Дональду Трампу гостинице Trump National Doral Miami в Майами.

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Как рассказал и.о. руководителя аппарата администрации президента США Мик Малвэни, приглашение делегации от России в G7 может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8, передает ФАН.

Говоря о программе мероприятия в целом, представитель Белого дома отметил, что основное внимание в ходе встреч будет уделено глобальному экономическому росту и проблемам, препятствующим этому процессу, передает «Интерфакс».

«После ознакомления можно будет оценивать», — так прокомментировал заявление Вашингтона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что в Кремле «с удовольствием» оценят «формулировку данного приглашения».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также заявил, что восстановление России в качестве члена G8 положительно повлияет на эффективность решения геополитических проблем в рамках этой группы.

«Если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире», — заявил итальянский лидер.

Однако, не все на Западе готовы поддержать такой шаг – в конгресс США членом Демократической партии Альбио Сайресом уже внесен законопроект против возвращения к формату G8.

В документе говорится, что Москва сможет вернуться к переговорам в составе клуба только в том случае, если будет соблюдать определенные условия. В частности, по мнению конгрессмена, Россия «оккупировала» территорию Украины и совершает «атаки на демократии во всем мире».

Для участия в формате «большой семерки» правительство страны, отметил демократ, должно отказаться от подобных действий. «Палата представителей США призывает всех лидеров «группы семи» выступить против возвращения России», — говорится в тексте документа.

В то же время Сайрес считает, что Трамп, поддерживая восстановление формата G8, идет против принятых в Соединенных Штатах законов и консенсуса международного сообщества. Помимо этого, конгрессмен уверен, что американский лидер своими действиями ослабляет переговорную позицию Вашингтона.

В прошлом месяце председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заявил, что формат G8 не способен принимать решения по глобальным вопросам.

Однако, по его словам, если Россия получит приглашение в группу, его можно рассмотреть. По итогам переговоров с премьером Словении Марьяном Шарецем, глава российского кабмина отметил, что Россию в G8 «в полном объеме никогда и не пускали».

В настоящее время в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. В 1998 году этот формат расширился до «большой восьмерки» за счет присоединения российской стороны. Однако в 2014 году Россия вышла из состава клуба, так как его участники провели переговоры без ее участия из-за решения жителей Крыма вернуться в состав России.

В начале сентября нынешнего года российский лидер Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил, в частности, вопрос присоединения России к «семерке», указывал пресс-секретарь японского министерства иностранных дел Такэси Осуга.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что считают приглашение России в G8 целесообразным. Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ее приоритетом является разрешение конфликта между Москвой и Киевом, и призвала к прямому диалогу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал позицию Меркель и сказал, что следует найти «еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G8».

Так, глава Европейского совета Дональд Туск предложил позвать на следующую встречу G8 Украину вместо России, он даже уже обсудил этот вопрос с Зеленским, передает НСН.