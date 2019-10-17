«Хуже, чем Тереза Мэй»: о чем Джонсон договорился с Европой

Спустя почти год после того как Тереза Мэй заключила сделку с Евросоюзом, которая, по сути, завершила ее политическую карьеру, стороны, наконец, пришли к новому соглашению.

«У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль», — написал в Twitter Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту главы британского правительства.

Брюссель также подтвердил наличие новой сделки.

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В течение 2019 года Великобритания фактически была парализована — из Лондона доносились лишь заявления о недопустимости Brexit на условиях, заключенных Терезой Мэй. Ни к каким другим решениям британский парламент прийти не мог.

Главным вопросом, по которому стороны не могли прийти к согласию, оставалась судьба Северной Ирландии. В соглашении Евросоюза и Терезы Мэй, предполагалось, что Северная Ирландия останется в едином рынке и таможенном союзе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не придумают другой способ обеспечить прозрачность границы с Ирландией.

Британский парламент всерьез обеспокоен, что такой сценарий поставит страну в зависимость от ЕС на неопределенно долгое время.

Теперь же, когда до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза осталось две недели, стороны согласовали другой вариант сосуществования Северной Ирландии и Ирландии.

Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье рассказал, что, в соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве всей Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

«Северная Ирландия останется на таможенной территории Великобритании. Поэтому она выиграет от будущей торговой политики Великобритании. Но Северная Ирландия также останется точкой входа в наш единый рынок. Итак, что мы сделали, чтобы выровнять этот круг? Британские власти могут применять британские тарифы на товары, поступающие из третьих стран, если товары, поступающие в Северную Ирландию, не рискуют попасть на наш единый рынок. Однако в отношении товаров, подверженных риску выхода на единый рынок, власти Великобритании будут применять тарифы ЕС», — рассказал он.

Теперь, по словам Барнье, Борис Джонсон может похвастаться тем, что Соединенное Королевство полностью покинуло ЕС. Сам премьер-министр, похоже, доволен своей работой.

«Это справедливое, сбалансированное соглашение. Это свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Это обеспечивает уверенность там, где Brexit создает неопределенность», — сказал Джонсон журналистам в ходе саммита ЕС.

История, впрочем, еще не закончена. Последнее слово скажет британский парламент, который и стал главной преградой в согласовании сделки Терезы Мэй.

Депутаты трижды отвергали соглашение предшественницы Джонсона, не оставив ей никакой альтернативы, кроме как уйти в отставку. Новый премьер также успел ощутить на себе упорство парламента. Джонсон возглавил Соединенное Королевство на фоне своих обещаний вывести страну из ЕС 31 октября, со сделкой или без нее.

Депутаты же заблокировали ему возможность осуществить «жесткий» Brexit — при отсутствии соглашения он должен просить Брюссель о новой отсрочке. Возможно, именно это решение парламента стимулировало премьер-министра к заключению новой сделки, ведь новый дедлайн Brexit — абсолютно недопустимый для Джонсона вариант.

«Это означает, что Великобритания уходит целиком и полностью 31 октября, и это означает, что Северная Ирландия и каждая часть Великобритании могут участвовать не только в соглашениях о свободной торговле, предлагая наши тарифы, экспортируя наши товары по всему миру, но это также означает, что мы можем вместе, как единое Соединенное Королевство, принять решение о нашем будущем — наших законах, наших границах, наших деньгах и о том, как мы хотим управлять Великобританией», — заявил Джонсон.

Сейчас у Лондона, пожалуй, впервые за год, появилась возможность осуществить результаты референдума о выходе из Евросоюза. Все должен решить парламент.

Джонсон уверен, что с голосованием в палате общин проблем не возникнет. На чем основан оптимизм премьер-министра — непонятно. Из Британии уже доносится недовольство новым соглашением.

Предсказуемо негативно отреагировал на новое соглашение лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. «Из того, что мы знаем, Джонсон договорился о худшем соглашении, чем Тереза Мэй», — написал Корбин в своем Twitter.

Политик уже заявил, что его партия не поддержит сделку на субботнем голосовании. По словам Корбина, на экстренном заседании лейбористы будут голосовать за второй референдум.

Важно также и то, что против сделки уже высказалась Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП), которая является союзницей консерваторов в парламенте. При этом даже если консерваторы и ДЮП в субботу выступят едином фронтом, их голосов не хватит для большинства.

В сентябре тори потеряли большинство в парламенте после того, как Джонсон исключил из партии 21 депутата, которые проголосовали за законопроект о недопущении «жесткого» Brexit.

Против сделки высказалась и первый министр Шотландии, глава Шотландской национально партии (SNP) Никола Стерджен. Стоит отметить, что Шотландия в ходе референдума проголосовала против выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Brexit стал основанием для руководства региона снова поднять вопрос о независимости. И, судя по всему, Шотландия намерена воспользоваться этим шансом, поэтому руководство региона не упускает возможности указать на свое недовольство любым вариантом реализации Brexit. С высокой долей вероятности, SNP также не поддержит сделку Джонсона в субботу.

«Brexit продемонстрировал, что единственным путем определения собственного будущего для Шотландии остается независимость — вот почему мы должны провести второй референдум (о выходе из состава Великобритании) в следующем году», — написала лидер Шотландской национальной партии.

За повторный референдум выступали также Либерально-демократическая партия, «Зеленые», Партия Уэльса и Независимая группа. Соответственно, на их голоса также Джонсону не приходится надеяться.

Учитывая сложившийся расклад сил в палате общин, сейчас вероятность, что сделка Джонсона получит одобрение в парламенте крайне мала. Ему необходима поддержка значительной части лейбористов, а также тех 21 консерваторов, которых он исключил из партии.

Лейбористы же, как главная оппозиционная сила последовательно расшатывала позиции консерваторов и вряд ли откажется от этой возможности сейчас.

Впрочем, британские парламентарии должны тщательно взвесить риски субботнего голосования. Депутаты заранее позаботились, чтобы Джонсон не смог вывести страну из ЕС без сделки. Если соглашение не получит одобрение, то Джонсон обязан будет просить отсрочку. И здесь свое последнее слово может сказать Евросоюз.

Брюссель устал от Brexit, и он не видит смысла в отсрочках, когда обстоятельства остаются прежними. Сейчас Лондон и ЕС, наконец, нащупали компромисс, и существует вероятность, что если палата общин отвергнет и эту сделку, Евросоюз попросту закроет перед Британией двери 31 октября без всякого соглашения. А недопустимость «жесткого» Brexit — единственное, к чему парламент Соединенного Королевства пришел за последний год.

О перспективах этого варианта развития событий предупредил сегодня на полях саммита глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он заявил журналистам, что новая сделка должна получить поддержку в британском парламенте, в противном случае, Лондон не получит новой отсрочки.

«Мы заключили сделку. Так что аргументов за задержку нет. Это должно быть сделано сейчас. Я имел краткий разговор с Борисом Джонсоном полчаса назад, и я исключил, что будет какая-либо отсрочка. Если у нас есть сделка, у нас есть сделка, и нет необходимости в продлении. Это не только британская точка зрения, но и моя тоже», — сказал он.

Не исключено, впрочем, что глава Еврокомиссии пытается таким образом повлиять на палату общин Великобритании, склонив их к голосованию за соглашение. Евросоюз не раз подчеркивал, что хотел бы избежать «жесткого» Brexit.

Так или иначе, в субботу состоится решающее заседание в парламенте Соединенного Королевства, на котором депутатам, наконец, предстоит поставить точку в истории первого выхода государства из Евросоюза. До тех пор, европейские политики вынуждены не высказывать оптимизма.

«Сегодня утром мы получили хорошую новость с заключением договора, который представляется позитивным для Европейского союза и британской стороны», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита.

В то же время он добавил, что, исходя из прошлого опыта, оставаться «осторожными» до момента его ратификации британским парламентом.