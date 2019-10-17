«Не будь дураком»: Эрдоган выбросил на помойку письмо Трампа

Президент США Дональд Трамп в день начала военной операции Турции в Сирии направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану довольно необычное письмо. Послание впервые опубликовал в своем Twitter журналист Fox Business, а впоследствии его подлинность подтвердили источники CNN в Белом доме. Письмо президента США по-своему уникально, так как лишено дипломатических изысков и начинается с явной угрозы.

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Турция начала военную операцию против курдов, которых считает террористами, а также боевиков запрещенной в России и ряде других стран группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) на границе с Сирией после того, как Трамп объявил о своем решении вывести американский военный контингент из региона.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», — пишет Трамп Эрдогану.

Президент США отметил, что приложил много сил для решения некоторых проблем Турции и уверен, что Анкара сможет заключить отличную сделку с курдами. Трамп также добавил, что Эрдогану не стоит «подводить мир».

«[Командующий коалицией «Силы демократической Сирии»] генерал Мазлюм Абди хочет вести переговоры с вами и готов пойти на уступки, на которые раньше они (курды) бы никогда не пошли. Я прилагаю копию письма, которое получил от него», — продолжил Трамп.

Американский лидер добавил, что «история будет благосклонна» к Эрдогану, если он сделает все правильно и гуманно, а если «хороших вещей не произойдет», его будут сравнивать с дьяволом. В заключении Трамп призвал Эрдогана не быть «крутым парнем или дураком» и пообещал позвонить ему позже.

При этом Эрдоган, получив послание, «полностью отверг» его и выбросил письмо в мусорное ведро, утверждают источники «Би-би-си».

Послание Трампа вызвало весьма неоднозначную реакцию в США из-за своих содержания и тона. Многие не смогли обойти его стороной и прокомментировали письмо в соцсетях. Так, конгрессмен-демократ Майк Куигли отметил, что изначально воспринял это послание как шутку.

«Для него написать это, а потом сказать, что это не влияет на нас, — невежество на самом высоком уровне», — считает политик. Он также добавил, что весь мир увидел, как президент США «гневно продиктовал то, что было в его голове».

В свою очередь конгрессмен-республиканец Джастин Амаш назвал письмо Трампа «настоящим безумием». По его словам, своими действиями по Сирии президент поставил США в «слабое положение и проигнорировал любые последствия».

«Катастрофа в регионе стала результатом эгоистичного, транзакционного подхода президента Трампа», — уверен Амаш.

Бывший офицер ЦРУ Нед Прайс же отметил, что контекст письма президента США вызывает ряд опасений. По его мнению, строчка о передаче конфиденциального письма курдского генерала турецкому лидеру должна смущать всех американцев.

«Конфиденциальное» приложение Трампа к письму Эрдогану даст нашим союзникам еще меньше оснований доверять США», — считает Прайс. Он также задался вопросом, сколько таких переписок, в частности по НАТО, Трамп якобы мог передать президенту России Владимиру Путину.

Однако, по официальным данным, президент США ранее не отправлял писем своему российского коллеге, а вот письмо к Эрдогану удивило даже Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание Трампа весьма необычным.

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», — добавил Песков.

При этом вопросы вызывает не только само письмо Трампа, но и дата его отправки — 9 октября. Дело в том, что президент США направил лидеру Турции свое послание всего через несколько дней после того, как стороны договорились о выводе американских сил из сирийского района, в котором турецкая армия решила провести военную операцию.

Убрав американские войска, Трамп фактически одобрил действия Турции в Сирии, по крайней мере именно так расценили действия американского лидера в конгрессе. Сам президент это отрицает, хотя не раз отмечал, что его не удивило начало операции Турции.

Первоначальное отсутствие реакции Трампа на действия Анкары вызвало шквал критики со стороны американских политиков. Одной из причин их недовольства стали цели турецкой операции, которые заключались в очистке сирийско-турецкой границы от сил самообороны сирийских курдов. Демократы и республиканцы отмечали, что США сотрудничали с курдскими формированиями в борьбе против террористов в течении войны в Сирии, а решение Трампа по выводу войск оставило их без поддержки.

В ответ на критику президент США заявил, что курды далеко не ангелы и их проблемы с Турцией не касаются Вашингтона. При этом незадолго до начала турецкой операции он, напротив, хвалил сирийских курдов, отмечая их заслуги в борьбе против ИГ (организация запрещена в РФ).

Кроме того, Трамп сменил риторику и в адрес Турции, если изначально он лишь показательно сетовал на действия Эрдогана в регионе, то впоследствии он ввел санкции против Анкары. Президент США также начал выступать с критикой в адрес Эрдогана и призвал турецкого лидера к завершению операции. Хотя в начале Трамп подчеркивал, что курды и турки сами решат свои проблемы.

При этом изменчивость в заявлениях Трампа совсем не беспокоит Анкару. По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, действия президента США обусловлены давлением внутриполитических факторов, но Турция все равно даст свой ответ на санкции США.

Послание Трампа к Эрдогану может еще больше усугубить скандал вокруг вывода войск США с севера Турции. В настоящее время сложно спрогнозировать, как отреагируют американский конгресс или Анкара на факт публикации письма. Пока ясно лишь одно — это послание определенно выбивается из принятых норм общения между мировыми лидерами.