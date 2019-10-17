«Турция прекратит огонь»: как США умиротворили Эрдогана

Сразу три высокопоставленных американских политика — вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан — прибыли в Турцию. Визит проходит в непростых условиях для двусторонних отношений: Анкара с 9 октября ведет военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, где под ударом оказались сирийские партнеры Вашингтона — курды.

Столь представительная делегация из США показывает достаточно серьезные намерения Белого дома убедить турецкого президент Реджепа Тайипа Эрдогана свернуть операцию.

Однако и у Турции есть свои аргументы. Дело в том, что курдские отряды Анкара считает террористическими и угрожающими турецкой государственности. В то же время Эрдоган заявлял, что глава САР Башар Асад не может противостоять курдским формированиям, поэтому решать эту проблему Турция направила своих собственных военных.

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При этом, судя по всему, сторонам удалось договориться.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам «Отрядов народной самообороны» выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — заявил Пенс в эфире Fox News по итогам переговоров в Турции.

Трамп и Асад в единой позиции

США сразу после начала операции осудили действия Турции, а глава Белого дома Дональд Трамп направил Эрдогану достаточно жесткое письмо, призывая немедленно завершить операцию.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», — предупредил Трамп.

Президент США отметил, что приложил много сил для решения некоторых проблем Турции и уверен, что Анкара сможет заключить «отличную сделку» с курдами.

Что примечательно, так это тот факт, что в своей оценке, пожалуй, впервые за долгое время Трамп сошелся с позицией президента Сирии Башара Асада, который назвал операцию «Источник мира» «вопиющим вторжением», а Эрдогана обвинил в «преступной агрессии» против САР.

В США также требуют остановить операцию, а Пенс достаточно недвусмысленно заявил, что Анкара не получила «зеленый свет на вторжение в Сирию».

А оно нам НАТО

Турецкая военная активность в Сирии уже привела к американским санкциям — Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда высокопоставленных чиновников.

В заявлении госсекретаря Помпео говорится, что санкции коснуться лиц, «участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

Правда, США, при желании, могут сами же эти санкции обойти,

говорит директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. Эксперт обращает внимание, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое будет отвечать за санкции против Турции, может также выдавать различные «генеральные лицензии» и «специальные лицензии» для обхода санкций.

«Эти документы в ручном режиме могут в любой момент освободить физическое или юридическое лицо от ограничений, или разрешить ему деятельность в каком-то важном сегменте или регионе, если того требует политическая необходимость», — говорит Мавашев.

Кроме санкций, президент США принял решение приостановить переговоры с турецким правительством о торговом соглашении, а также повысить до 50% ввозные пошлины на сталь.

Ранее США уже вводили пошлины, а также исключили Анкару из программы создания истребителя F-35. Это произошло после решения Турции приобрести у Москвы зенитно-ракетную систему С-400 вместо американских систем «Пэтриот».

США также заявили, что рассматривают возможность вывоза с территории Турции ядерного оружия, которое размещается там еще со времен «холодной войны». На территории этой страны также располагается база американских ВВС, которая использовалась Вашингтоном во время сирийской операции.

База «Инджирлик» имеет ключевое значение для Турции, отмечает с старший научный сотрудник ИМЭМО Виктор Надеин-Раевский. В ее поле досягаемости находится Иран, региональный противник США, и в Вашингтоне это хорошо понимают. «Заменить Турцию в качестве партнера США тяжело, несмотря на то что строптивость Эрдогана раздражает», — говорит эксперт.

По словам Надеина-Раевского,

в сложившейся ситуации США, «понимая, что теряют позиции», хотят не оттолкнуть даже такого неудобного союзника как Эрдоган.

Ухудшение отношений США и Турции грозит кризисом в рамках НАТО, так как оба государства — члены альянса. Эта тема станет одной из главных на предстоящем саммите военного блока в Лондоне в начале декабря этого года. Оба лидера — Трамп и Эрдоган — планируют быть там, а, значит, не исключена их личная встреча. Она не обещает быть легкой, однако Надеин-Раевский из ИМЭМО отвергает возможность выхода Турции из НАТО.

Однако еще раньше состоится встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Сочи и, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государств будут обсуждать ситуацию в районе проведения Турцией военной операции в Сирии.

Песков отметил, что ситуацию на северо-востоке Сирии в Кремле оценивают как напряженную. Он напомнил, что президент России Путин в ходе недавнего телефонного разговора с Эрдоганом также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции.

Стоит отметить, что спецпредставитель президента России по Турции Александр Лаврентьев назвал операцию «неприемлемой» и Россия ее не поддерживала.

В то же время, операция может сыграть и на руку Москве, так как вторжение придает большую легитимность сирийскому лидеру Башару Асаду — союзнику Москвы. К тому же, тот факт, что курды призвали на помощь сирийскую армию, говорит о возможности укрепления позиций Дамаска в курдских районах.

В свою очередь, Юрий Мамашев не исключает, что в случае с турецкой операцией в Сирии все «подыграли друг другу». Эксперт считает, что сегодняшний Белый дом устраивает ситуация, при которой Москва «будет теперь отвечать за все сирийские проблемы». «При этом в Вашингтоне дают и будут давать понять, что при желании они будут вмешиваться», — уверен Мавашев.