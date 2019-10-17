Тысяча и одна ночь Трампа: скучно не было

Президент США Дональд Трамп находится у власти уже 1000 дней. За это время американский лидер «породил» новое слово «covfefe», нашел альтернативное применение для твитов, уволил рекордное количество сотрудников собственного аппарата, но не развязал ни одной военной кампании. «Газета.Ru» собрала самые интересные моменты руководства страной 45-го президента Соединенных Штатов.

Реклама

Twitter как оружие

В отличие от своих предшественников, включая активного в соцсетях Барака Обаму, Трамп использует Twitter как политическое оружие. В нем он негодует, выражает эмоции, бичует политических оппонентов, посылает сигналы своим друзьям и соперникам и даже назначает встречи.

Так, в июне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что узнал о намерении Дональда Трампа встретиться на границе двух корейских государств из Twitter. Трамп действительно сделал такое предложение и провел небольшую встречу с северокорейским лидером в приграничной зоне между КНДР и Республикой Корея.

Личный Twitter Трампа читают ежедневно более 65 млн человек — столько же составляет население Великобритании. За 1000 дней своего президентства Трамп написал 45 240 твитов — это в три раза больше, чем его предшественник президент США Обама. Правда, читателей у Обамы в два раза больше, чем у Трампа.

31 мая 2017 Трамп опубликовал твит с незаконченной мыслью и загадочным словом «covfefe». Он определенно хотел написать нечто совсем иное, однако нажал на кнопку публикации. Слово мгновенно стало мемом и обсуждалось еще несколько недель.

Самая высокая текучка

За 1000 дней нахождения у власти Трамп уволил больше людей, чем кто либо из его предшественников. Как подсчитали СМИ, должности покинули 23 человека, занимавшие высокие посты в администрации. Так, Трамп сменил Госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майка Помпео, а также недавно назначил уже четвертого советника по национальной безопасности.

По данным экспертной оценки The Guardian, за время президентства Трампа из правительства ушел 51 сотрудник. Список The Washington Post состоит из 60 имен тех, кто покинул администрацию главы США. Некоторые при этом продержались на своих должностях лишь неделю.

За время работы Трампа в его администрации сменились два министра обороны, два госсекретаря, два директора ЦРУ и три начальника Объединенного комитета начальника штабов. Текучка при 45-м президенте — одна из самых высоких, и, по данным исследования мозгового центра Институт Брукингса, составляет 80%.

На данный момент Трамп в качестве президента побывал в 40 странах. С некоторыми мировыми лидерами у него сложились неплохие отношения, однако наиболее близким можно назвать его общение с британским премьером Борисом Джонсоном и главой японского правительства Синдзо Абэ.

Натянутыми можно назвать отношения Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, что же касается президента Франции Эмманюэля Макрона, то их вначале весьма теплые отношения вскоре начали давать трещину.

При этом, несмотря на то, что США и КНДР находятся во враждебных отношениях, Трамп не скрывает личных симпатий к лидеру страны Ким Чен Ыну. Он неоднократно говорил ему комплименты. Уважительными и корректными можно назвать отношения Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, лидером КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

Негативно Трамп за эти 1000 дней отзывался об уже ушедшем в отставку президенте Мексики Энрике Пенье Ньето. Мексиканцев Трамп называл «преступниками», а Гаити окрестил «грязной дырой». Правда, потом с помпой принимал ее президента в Белом доме. Нелестно Трамп отзывался и о ближайшем соседе — премьере Канады Джастине Трюдо. В 2018 году Трамп охарактеризовал поведение канадского премьера как «слабое и нечестное» — после того, как государства не смогли прийти к торговому соглашению.

Недавно Трамп фактически угрожал президенту Турции, союзнику по НАТО Реджепу Тайипу Эрдогану. Он заявил, что в ответ на операцию Турции в Сирии «сотрет экономику страны с лица земли».

Расследование завершилось, импичмент начался

В политическом плане 1000 дней Трампа можно назвать относительно удачными. Несмотря на то, что рейтинги его невысоки, устойчивый рост американской экономики позволяет надеяться на переизбрание на второй срок. При этом один из сильных соперников Трампа демократ Джо Байден погряз в череде скандалов в связи с бизнесом его сына на Украине и может сойти с дистанции.

Трампу также удалось выйти сухим из воды после многомесячного расследования якобы имевшего место «вмешательства» Кремля в выборы главы Америки. Въедливый спецпрокурор, экс-глава ФБР Роберт Мюллер не обнаружил связей между Трампом и российскими властями. При этом Трамп проиграл нижнюю палату своим противникам-демократам на промежуточных выборах, что усилило его критику в конгрессе. Кроме того 1000 дней президентства Трампа завершились началом расследования по импичменту, которое начали представители Демпартии.

Поводом стало письмо анонимного силовика, который заявил в нем, что Трамп осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью повлиять на ход расследования в отношении сына экс-вице президента Байдена. Последний занимался бизнесом на Украине, в то время как его отец курировал украинское направление в администрации Обамы.

Ни одной войны

За 1000 дней своего президентства Трамп не начал ни одной военной кампании. Для сравнения: его предшественники Джордж Буш — младший и Билл Клинтон в первый срок своего президентства начали кампании против Ирака и Югославии. Трамп же известен тем, что старается избегать военных решений и предпочитает методы экономического и политического давления на своих соперников.

К завершению 1000 дней своего президентства Трамп подошел с другим багажом, он выводит американских военных из Сирии, а также собирается убрать их из Афганистана. Единственным применением военной силы против суверенного государства можно считать удар по Сирии, который Трамп приказал нанести после якобы химической атаки в этой стране. Это произошло в апреле 2017 года, однако удар не нанес больших разрушений.

Уже не такой богатый

Правда, первый президент-миллионер в Белом доме за 1000 дней президентства упал в рейтингах журнала Forbes. Трамп, состояние которого оценивается в $3,1 млрд, в 2019 году находится на 275-м месте в рейтинге 400 богатейших американцев. Это на 16 позиций ниже, чем в 2018 году. До вступления Трампа на должность президента, он был выше в рейтинге на 119 мест.

Издание добавляет, что финансовое положение Трампа не статично. Например, строительный бизнес, в котором фигурирует его имя, терпит убытки. Это связано с тем, что многие застройщики, которые некогда называли строительные объекты именем Трампа, больше не хотят видеть его на фасаде. Возможно, сам Трамп относится к этому философски: он пережил несколько банкротств и всегда находил возможность, чтобы выбраться из них.