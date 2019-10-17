«У них иммунитет»: что грозит снятым с поезда дипломатам США

Россия направит посольству США ноту из-за попытки американских дипломатов посетить Северодвинск. Об этом сообщил журналистами статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Сегодня должны быть отправлены», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По информации ТАСС, вечером 14 октября американские дипломаты были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск. Посещение последнего города для иностранцев регламентировано.

Согласно данным РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе при посольстве Соединенных Штатов Америки, капитане первого ранга Уильяме Уитситт Кертисе, атташе при посольстве США Джерри Арриоле Энтони и военном атташе при посольстве США полковнике Д.С. Данн.

При этом в американском посольстве утверждают, что «дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны», отмечает «Интерфакс». Источник издания также рассказал, что мужчины передвигались на нескольких поездах.

Для самих же американских дипломатов последствия ограничатся составлением административных протоколов, сообщил Евгений Иванов.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка, действительно, была согласована, но пунктом назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска, — подчеркнул он. — Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что они потерялись, отметив, что поездка и правда была официальной. «Заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — сказала Захарова, добавив, что готова подарить посольству США карту России.

Примерно в 30 км от Северодвинска расположен 45-й Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В августе там произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек.

По данным The New York Times, причиной взрыва стали испытания новой ракеты. Издание сообщает, что российские военные запускали прототип «Буревестника» с ядерной энергетической установкой.

Впервые об этом оружии рассказал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что «Буревестник» представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью. По его словам, он обладает непредсказуемой траекторией полета, что делает его неуязвимым как для всех существующих, так и для перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны.

В то же время, CNBC со ссылкой на источники сообщал, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна. «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — отмечал источник телеканала.

В «Росатоме» же уточнили, что инцидент произошел в ходе работ на морской платформе, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания».

СМИ тогда писали, что радиационный фон вблизи места взрыва превышает норму в три раза. Кроме того, в день взрыва в Норвегии сообщили об обнаружении следов радиоактивных веществ: в небольших концентрациях они были зафиксированы в городе Сванховде.

Однако в оборонном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов вредных веществ и радиации, опасной для здоровья человека, не было. В Росгидромете также отметили, что радиационный фон недолго был превышен. «Повышение фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — заявлял начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.