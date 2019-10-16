«Три амиго»: как Белый дом отстранил Госдеп от дел по Украине

Сотрудники Госдепартамента США в мае этого года были отстранены от принятия решений, связанных с Украиной. Вместо них исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни назначил трех представителей американской администрации. Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент при даче показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, передает NBC со ссылкой на члена палаты представителей Джорджа Конноли, который присутствовал на слушаниях.

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По словам Конноли, Джордж Кент заявил на слушаниях, что

23 мая Малвейни заявил на организованной им встрече, что за решения по Украине будут отвечать посол США при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, который был тогда спецпредставителем по Украине.

На слушаниях Кент назвал их «три амиго». Как отметил The New York Times, в связи с перестановками от этих дел отстранили самого Кента и других чиновников Госдепа.

Вместе с тем Bloomberg сообщает, что зампомощника госсекретаря не принимал участие в майской встрече. По данным агентства, Кент считает, что решение администрации американского президента вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.

В то же время, Конноли отметил, что Кент выразил обеспокоенность действиями адвоката главы США Рудольфа Джулиани, который взаимодействовал с украинским правительством в ходе возобновления дела против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако Кенту было приказано «сидеть тихо».

Конгрессмен Джеральд Коннолли добавил, что Сондленд, Перри и Волкер «объявили себя ответственными за политику по Украине», а Кент назвал такую ситуацию неправильной. «Это было неправильно. Он использовал это слово», — сказал представитель американского конгресса.

В сентябре в Соединенных Штатах разгорелся скандал, связанный с телефонным разговором Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Демократы обвинили Трампа в давлении на главу иностранного государства, когда глава Белого дома якобы потребовал возобновить расследование по делу сына своего потенциального оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена в обмен на военную помощь. До 2019 года Байден-младший был членом правления украинской частной компании Burisma и якобы имел отношение к коррупционным схемам.

И хотя, как следует из опубликованной стенограммы разговора, речь в разговоре Трампа с Зеленским заходила об этом расследовании, американский лидер ничего не предлагал своему украинскому коллеге: «И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, многие люди хотят узнать подробности этого. Поэтому, если вы сможете что-то по этому поводу сделать вместе с генпрокурором, это было бы здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом...» — сказал Трамп Зеленскому.

На что глава Украины пообещал провести расследование, тем более что новый прокурор будет «100% его человеком».

Члены Демократической партии США также обвинили Трампа в попытке вмешательства в выборы путем дискредитации своего политического оппонента. В конце сентября демократы запустили процесс импичмента президенту США, который все еще продолжается.

Из-за всплывших подробностей разговора двух лидеров, а также из-за опубликованного текста жалобы сотрудника спецслужб, Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

В заявлении работника спецслужб (из-за которого и начался скандал) говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского во время их телефонного разговора. Кроме того, в документе фигурировала фамилия Волкера, который якобы встретился после этой беседы с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить расследование.

Как утверждает анонимный заявитель, Волкер передавал украинским властям указания по исполнению просьбы Трампа.