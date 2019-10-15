Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР», — написала Олифер в фейсбуке.

Другие условия Киева — полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины (вплоть до российско-украинской границы), вывод из Донбасса вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

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При этом за последнее время в Донбассе было сорвано несколько попыток развести войска в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины, соблюдение которого является одним из главных оснований для начала данного процесса. При этом ополченцы ДНР и ЛНР заявили, что они трижды сообщали о готовности приступить к отводу вооружений, но не получили ответа от представителей ВСУ.

К слову, помимо Петровского и Золотого Украина считает необходимым обеспечить демилитаризацию Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово Донецкой области. Здесь, как настаивает Киев, также необходимо отвести тяжелое вооружение и военную технику.

На заседании контактной группы 15 октября в Минске стороны подтвердили намерение развести силы в Донбассе.

«Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведения сил в этих районах. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли»,

— заявил журналистам спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик (цитата по ТАСС).

Киев, помимо прочего, настаивает на обеспечении работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на всей территории, неподконтрольной Киеву, заявила Дарья Олифер.

Отметим, что минские соглашения, под которыми стоит подпись украинской стороны, задают несколько иной порядок действий. Так, если следовать достигнутым договоренностям, сначала должен быть произведен отвод сил, и в первый же день после этого необходимо начать диалог о выборах в Донбассе и провести амнистию участников конфликта.

В тексте документа подчеркивается, что «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта… должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования».

Именно эта часть договоренностей, собственно, и вызывает основные трения между Киевом и Москвой, которые поочередно обвиняют друг друга в нарушениях. В то же время Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а потому указывала, что для решения всех противоречий Киев должен выйти на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик. Украина от этого категорически отказывается, хотя такая коммуникация является необходимым условием реализации минских соглашений.

«Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса — это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки»,

— цитирует РИА «Новости» слова российского представителя в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.

Вместе с тем обнародованные 15 октября требования киевской стороны оставляют за скобками вопрос, как они сочетаются с согласованной Украиной 1 октября «формулой Штайнмайера», которая устанавливает механизм реализации отдельных положений минских соглашений. Этот механизм предполагает, что в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (так Киев в документах называет неподконтрольные территории) проходят выборы в соответствии с украинским законодательством, и — после признания их итогов со стороны ОБСЕ — вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Сразу после согласования документа в Киеве и других украинских городах прошли серии акций протеста, в которых приняла участие националистически настроенная часть общества. Самые крупные из них прошли в украинской столице 6 и 14 октября — на них собрались, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. человек.

Сейчас задача президента Украины Владимира Зеленского, который пришел к власти на волне обещаний завершить конфликт в Донбассе, — найти компромисс с радикалами. На фоне некоторого снижения рейтинга поддержки аппарат украинского лидера работает над новой коммуникационной стратегией с населением.

В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что альтернативой «формуле Штайнмайера» является направление трети бюджета страны на мобилизацию и армию, пишет «Страна.ua». Сама же договоренность стала «болезненным компромиссом».

«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса», — сказал украинский дипломат.