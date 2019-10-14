Нефть и Сирия: о чем Путин договорился с саудитами

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Саудовской Аравии. Его приняли король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд и его сын наследный принц Мухаммад бин Салман. Российского лидера сопровождали министр энергетики РФ Александр Новак, экономического развития Максим Орешкин, промышленности Денис Мантуров, культуры Владимир Мединский и здравоохранения Вероника Скворцова. В составе делегации — и глава Чечни Рамзан Кадыров, который поддерживает немало неформальных контактов с Эр-Риядом и хорошо знаком с высокопоставленными саудовскими политиками.

В ходе визита Владимир Путин и Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд подписали более 20 документов, включая хартию о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти.

Реклама

Вообще вопросам координации действий и обмену мнениями между Москвой и Эр-Риядом было уделено немало внимания. По мнению российского президента, такая коммуникация — необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Примечательно, что это заявление было сделано на фоне обострения ситуации в Сирии, где Турция начала операцию против курдского ополчения. При этом Москве необходимы партнерские отношения с саудитами, поскольку Эр-Рияд может стать естественным союзником в вопросах реконструкции Сирии. Однако и здесь есть нюанс — Саудовскую Аравию явно не устраивает присутствие в САР Ирана.

Вместе с тем Путин в ходе поездки подчеркнул, что без участия Эр-Рияда вряд ли возможно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования различных проблем региона Ближнего Востока.

Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию — первый с 2007 года.

Саудовские власти принимали президента России на высшем уровне. Президентский лимузин Aurus, на котором глава российского государства прибыл во дворец короля, сопровождала конная полиция, которая везла флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

«Визит Путина в Саудовскую Аравию является весьма символичным и иллюстрирует эволюцию отношений между Москвой и Эр-Риядом. Естественно, есть проблемы, по которым две страны не согласны, но перспективы взаимоотношений России и Саудовской Аравии расширяются — и с точки зрения искусственного интеллекта, и с точки зрения производства продуктов питания и энергетики», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик исследовательского центра Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

Однако, несмотря на пышный прием, визит происходит в сложные для региона дни: стороны обеспокоены ситуацией в Сирии, где в данный момент Турция проводит операцию «Источник мира» против курдских отрядов.

Анкара считает курдские формирования террористическими и опасается роста их активности на своих южных границах. США выражают активное недовольство действиями Анкары и уже пригрозили экономическими санкциями, Саудовская Аравия так же, как и США, осудила действия Турции.

Напрямую Саудовская Аравия не вовлечена в конфликт в Сирии, однако там активно действует Иран — ее региональный противник, — которого Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в атаках на саудовские нефтеперабатывающие комплексы.

Ответственность за атаку на НПЗ в сентябре взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет Саудовская Аравия. Однако США считают, что за нападением стоит Иран, который оказывает активную поддержку хуситам.

При этом, несмотря на негативное отношение Эр-Рияда к Ирану, Москва и Тегеран начинают сближать подходы к ситуации в Сирии, отмечает Теодор Карасик.

«Обе стороны признают необходимость требования обеспечения стабильности в Сирии, и обе стороны знают, что Асад останется у власти. Возникает вопрос, как Саудовская Аравия и ОАЭ взаимодействуют с Россией по сирийскому вопросу. Запад пытается вбить клин между сторонами, особенно когда речь идет о реконструкции в Сирии. Но в ближайшей перспективе война Турции против курдов также становится фактором»,

— отмечает эксперт.

Москва заинтересована пригласить Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты (куда Путин прибудет 15 октября) принять участие в реконструкции Сирии. Делегация бизнесменов из ОАЭ уже была в Сирии и была на одной из торговых выставок. Известно, что до войны у ОАЭ были строительные проекты в Сирии.

Однако для обеих стран, и прежде всего для Саудовской Аравии, главная проблема — военное присутствие в Сирии Ирана.

Не исключено, что этот вопрос стал предметом беседы Путина и его саудовских собеседников. При этом в Эр-Рияде позитивно расценивают недавнее заявление Путина о необходимости ухода иностранных военных из Сирии. В интервью перед визитом он заявил, что это касается всех стран.

Российский лидер отметил, что обсуждал эту тему неоднократно «и с иранскими партнерами, и с турецкими», а также с американским представительством. Путин добавил, что в случае заявления Сирии о ненужности российского присутствия на территории страны, то и Россия уйдет из этой страны.

США заявили, что собираются вывести более 1000 своих военных из Сирии. Это связано с желанием главы Белого дома Дональда Трампа сократить присутствие США на Ближнем Востоке в целом. Однако стоит отметить, что партнерство с Саудовской Аравией — приоритет для Вашингтона.

На днях Пентагон подтвердил дополнительное размещение американских военных в этой стране. Как заявили представители военного ведомства, глава Пентагона Марк Эспер разрешил направить туда дополнительные американские военные силы, а также две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло, одну систему THAAD. В сообщении сказано, что в Саудовской Аравии будут 3 тыс. американских военных.

Столь серьезное количество военнослужащих нужно США для демонстрации силы по отношению к Ирану.

Пока США играют мускулами, Москва, имея хорошие отношения как с Тегераном, так и Эр-Риядом, выполняет роль своеобразного регионального посредника, учитывая, что ее вес в регионе в последнее время увеличился.

«Визит в Саудовскую Аравию показывает растущее влияние Путина на Ближнем Востоке», — таким заголовком сопровождает визит агентство Reuters.

Примечательно, что во время визита Путин сделал заявление, что не стоит назначать виновных в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии, и отметил, что у российских разведки и Минобороны достоверной информации на этот счет нет.