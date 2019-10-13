Красивая страна: почему Путин любит отдыхать в России

Российский президент Владимир Путин любит отдыхать именно в России, потому что она красивая, богатая и необъятная, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — отметил представитель Кремля, добавив, что сам Путин уже не раз отвечал на этот вопрос.

В то же время пресс-секретарь президента России считает, что Владимир Путин не перестает думать о работе даже на отдыхе, обсуждая со своим окружением наиболее важные вопросы.

«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. Это действительно так. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — обратил внимание Песков.

Неделей ранее, накануне своего 67-летия, глава страны взял краткосрочный отпуск и отправился в Сибирь. На фотографиях, сделанных представителями президентского пула, видно, как он гуляет по лесу с министром обороны Сергеем Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.

«Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку», — так было подписано одно из видео, размещенных в сети после его поездки.

На кадрах видно, как Путин держит гриб в руке за ножку и показывает оператору шишечку, оказавшуюся на шляпке. «И шишечка, давайте покажу», — говорит российский лидер. Сообщается, что шишку Путин взял с собой на память.

На другой записи глава Минобороны выкапывает кустик брусники, а президент советует ему посадить это растение на даче в Подмосковье.

После появления в СМИ сообщений об отдыхе Путина в Сибири, российский артист Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в инстаграме свою фотографию, где он стоит у пруда с удочкой в руках на фоне осеннего пейзажа.

«Осень. Как же хорошо!// Рыба, утки под прицелом. // Шойгу в кадр не вошел, // С ним десяток офицеров, // Повар, съемочная группа, // ФСО в канаве дышит», — подписал фотографию певец.

За несколько дней публикация собрала более 266 тысяч лайков и больше 2 тысяч комментариев. Подписчики Шнурова, помимо всего, поздравляли президента страны с прошедшим днем рождения, а также публиковали свои собственные сочинения на осенний мотив.

На вопрос «Газеты.Ru», похоже ли описанное стихотворение на реальный досуг главы государства в день рождения и до того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что «поэт имеет право на свое видение».

Свое день рождения Владимир Путин отметил 7 октября с родными и друзьями, принимая с самого утра поздравления от иностранных коллег.

«Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — приводит РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента России, во время таких телефонных поздравлений нередко затрагиваются и рабочие моменты, касающиеся как региональных, так и двусторонних вопросов.

«Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента», — обратил внимание Песков.

Среди поздравивших Владимира Путина с его 67-летием были глава Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президенты Азербайджана, Белоруссии, Туркмении, президент Казахстана и первый руководитель этой страны, президент Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Незадолго до дня рождения российского президента его молдавский коллега Игорь Додон пошутил, что подарит Путину на день рождения бочку алкоголя во время личной встречи на мероприятии в столице Туркмении.

Он предположил, что скорее всего подарит бочонок вина. «Например, какое-то новое вино которое я сделал сам, белое и красное. Когда он приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — пояснил Додон.

Ранее в комментарии ТАСС он отметил, что подарил обещанный презент Владимиру Путину, отправив в Москву бочки с вином собственного приготовления. Привезти лично ему не удалось, так как он летел на встречу обыкновенным рейсом, отметил глава Молдавии.