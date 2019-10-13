Посла — на ковер: Киев не простил Турции Поклонскую

Посол Турции в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины в связи с визитом депутатов российской Государственной думы в Анкару. Об этом сообщается в фейсбуке украинского МИДа.

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Беспокойство Киева вызвал визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и зампреда комитета ГД по делам национальностей Руслана Бальбека.

«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи», – добавили в ведомстве.

Ранее так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», действующая в украинской юрисдикции, решила дать правовую оценку визиту депутатов российского парламента в Турцию. Напомним, украинские власти считают российских парламентариев из Крыма «госизменниками», нарушившими присягу в 2014 году.

Руслан Бальбек вскоре после этого заявил РИА «Новости», что «крымская» прокуратура Украины выносит такие решения для галочки.

«[Эти решения] не повлияют ни на мою работу и вообще ни на что. И жизнь на планете не остановится. Это ведомство находится в каком-то информационном вакууме — услышали звон, но не знают, в каком городе он. Вот что по-настоящему развито у них — так это оперативность бумаготворчества», — подчеркнул парламентарий.

Бывшая прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская в свою очередь заявила, что украинская «прокуратура» допустила нелепую ошибку.

«Мы были в Стамбуле, а не в Анкаре, но в следующий раз обязательно посетим и Анкару. Очень надеюсь на то, что все эти абсурдные «уголовные дела» в отношении меня скоро уйдут в историю. Это позор для правовой системы и работы надзорного органа», — заявила в разговоре с агентством депутат.

Она пожелала украинским властям поскорее преодолеть «похмелье радикализма» и начать менять страну к лучшему.

В 2016 году на Украине Поклонскую обвинили в государственной измене. Прокурор страны Юрий Луценко тогда уточнил, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» и «госизмена». В ответ на это адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова подали жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в Европейский суд по правам человека.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно — жители полуострова весной 2014 года сделали свой исторический выбор и вернулись на родину.

Украина по-прежнему продолжает считать Крым «аннексированной» территорией. МИД Украины регулярно направляет ноты протеста в Москву, но их все чаще возвращают нераспечатанными. В начале сентября МИД Украины выразил резкий протест в связи с выборами в Госсовет Крыма. Ведомство призвало международных партнеров не допустить контактов с представителями российских властей в Крыму. Кроме того, украинские дипломаты заявили, что «нормализация и диалог» с Россией лишь «утверждают оккупанта в безнаказанности».

Внешнеполитическое ведомство Украины неоднократно направляло российским коллегам ноты протеста в связи с визитами первых лиц Российской Федерации на территорию Крыма. В марте 2019 года Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту протеста, в которой выражается возмущение в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым по случаю торжеств в связи с пятилетней годовщиной вхождения полуострова в состав страны.

В середине лета украинское министерство выразило протест в связи с поездкой в Крым премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако тогда российский МИД также вернул бумагу Киеву, не став ее изучать.

Стоит отметить, что власти Турции не признают Крым российским. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий глава Реджеп Тайип заявил, что его страна будет «всегда поддерживать независимость Украины».