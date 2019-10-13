«Чтобы никого не обидеть»: Путин рассказал о США, Сирии и Иране

Москва развивает двусторонние отношения со своими партнерами, а не «дружит с кем-то против кого-то», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic.

«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — подчеркнул российский лидер.

В беседе с журналистами Путин отметил, что НАТО стала использоваться Вашингтоном исключительно как инструмент реализации внешней политики.

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«<…> Я думаю, что уже ни у кого сомнений не возникает. Об этом в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции [Эммануэль Макрон]. Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно», — сказал Путин в интервью.

Об отношениях с США

В качестве примеров таких внешнеполитических действий президент России назвал размещение элементов систем противоракетной обороны в Румынии, а также планы разместить подобные элементы вооружений в Польше. «Это совсем близко от наших границ. Это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка, это уже очевидно», — сказал он.

Подобные действия НАТО под руководством США не представляют угрозы для России, поскольку новейшее российское вооружение, по сути, купирует эти проблемы, однако в таком развитии ситуации президент не видит ничего хорошего.

Обострение отношений России и США уже давно дали повод экспертам говорить о начале нового этапа «холодной войны», а разрушение международных договоров, которые во многом определяли архитектуру международной безопасности, вызывает опасения по поводу начала новой гонки вооружений.

«В 2002 году, и [президент США Дональд] Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, является краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничил возможности создания противоракетной обороны для обоих государств», — отметил Путин, добавив, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в России будет уже что-то более новое, и российские ученые уже над этим работают.

При этом Россия хотела бы избежать начала второй «холодной войны». «Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь, в известной степени, в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — заявил он.

Одним из последних эпизодов в разрушении системы международной безопасности стал поочередный выход в 2019 году США и России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ограничивал разработку и постановку на вооружение ракет дальностью от 500 до 5500 км.

При этом российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп выступал за нормализацию отношений с Москвой, насколько это было возможно на тот момент. Диалог двух стран так и не был улучшен, однако российская сторона «не в претензии», поскольку американские политические элиты не позволяют Трампу реализовать свою внешнеполитическую стратегию в задуманном объеме.

«Внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — заявил Путин.

В США долгое время продолжалось расследование так называемого «российского дела», следователи пытались установить связи команды Дональда Трампа, а самого президента США обвиняли в «сговоре с Кремлем». Несмотря на то что расследование, по сути, закончилось ничем, американские законодатели продолжают периодически «уличать» Трампа в антиконституционных действиях и его связях с Москвой.

При этом в ходе интервью Владимир Путин признался, что даже не читает твиттер своего американского коллеги, хотя именно через эту платформу Трамп делает достаточно важные и резонансные заявления.

«У меня самого нет никакого твиттера. И я не слежу за этим. Но, конечно, время от времени мои сотрудники мне сообщают. <…> Но я сам не читаю», — сказал президент.

О ситуации в Сирии

Рассказал Владимир Путин и о причинах, по которым Москва откликнулась на просьбу официальных властей Сирии принять участие в борьбе против террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

«Мы и пришли в Сирию для того, чтобы поддержать легитимное правительство, именно легитимное, я хочу это подчеркнуть. Это не значит, что там нет внутренних проблем <…>, это не значит, что нет никакой ответственности у действующего руководства за ситуацию. Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование», — отметил Путин.

После чего он подчеркнул, что Россия не могла допустить такую ситуацию, поскольку в последующем боевики с этих территорий могли бы хлынуть в страны бывшего СССР, с которыми у России сохраняются прозрачные границы и отсутствует визовый режим.

«Мы не могли позволить, чтобы оттуда инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Это мы уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести, по не таким уже давним событиям на Северном Кавказе России», — напомнил российский лидер.

Между тем, Россия последовательно придерживается позиции, что ситуацию в Сирии можно урегулировать лишь посредством политического процесса, начало которому будет положено созданием так называемого конституционного комитета, который в будущем определит судьбу Сирии. К слову, идея создания подобного комитета появилась в Сочи, на Конгрессе сирийского народа, на котором были представлены различные политические силы, в том числе и оппозиция, и правительственные структуры.

Вместе с тем президент России отметил вклад Саудовской Аравии в урегулирование сирийского конфликта. Путин подчеркнул важность участия королевства в разрешении региональных кризисов.

«В этой связи хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии. Мы наиболее тесно работает с Турцией, с Ираном, это хорошо всем известно, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции добиться было бы абсолютно невозможно», — отметил он.

О кризисе вокруг Ирана

Затронув тему ситуации на Ближнем Востоке, Владимир Путин не обошел внимание и обострение отношений между Ираном и другими странами региона. Одним из главных событий на этом направлении в последние месяцы стала атака на несколько объектов государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября. США практически сразу заявили о причастности к ней Ирана, хотя ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также назвала виновником инцидента Тегеран. Иран официально отвергает подобные обвинения.

«Представьте себе, не знаю, [кто стоит за атакой на саудовские НПЗ]. Я сразу на следующий день поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у министерства обороны. Нет, мы не знаем», — сказал Путин.

В то же время, «чтобы никого не обидеть», российский президент не стал комментировать, кто мог бы быть причастен к инциденту, поскольку в Москвы «нет никакой достоверной информации по этому вопросу».

При этом Путин призвал учитывать интересы Ирана — державы, «которая тысячелетиями находится на этой территории» и не может не иметь своих интересов в регионе.

«Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы, — это предмет, конечно, обсуждения. Для того, чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы», — уверен российский лидер.

Владимир Путин отметил, что «может разделять» озабоченности со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, но выразил мнение, что все противоречия между ними должны решать только эти государства.

Такой же метод президент предложил и для решения другой проблемы — иранской ядерной программы. Путин считает, что Иран, Израиль и США должны стремиться к разрешению противоречий, но при этом Тегеран должен следовать букве закона в вопросах исполнения договоренностей.

В целом, российский лидер положительно оценил идею созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персиодского залива.

«Да, вы знаете, мы некоторое время назад выступили с такой инициативой создать некую такую организацию… Добавить туда заинтересованные государства, и Соединенные Штаты, и Евросоюз и так далее, с тем чтобы была площадка для обсуждения этих кризисных ситуаций и наиболее острых вопросов. Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной», — добавил Путин.