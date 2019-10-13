Злостный неплательщик: как США давят на ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании «финансовых рычагов» для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН). Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.

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В последнее время именно США являются главным «злостным неплательщиком» взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, говорится в заявлении МИДа.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Россия при этом добросовестно платит взносы в ООН и призывает другие страны проявить большую бюджетную дисциплину, отметили в МИДе.

Неделю назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил странам-членам организации проект бюджета на 2020 год. Его суммарный объем составляет около $3 млрд. Ранее бюджет ООН всегда составлялся на два года.

По словам Гутерриша, организацию постиг финансовый кризис. В Секретариате ООН было решено сократить 96 должностей, а на работу специальных политических миссий ООН выделила $644 млн.

Гутерриш подчеркнул, что в бюджет внесено лишь 70% предусмотренных поступлений — свои финансовые обязательства выполнили лишь 129 из 193 стран. В связи с этим руководству ООН приходится изыскивать средства на зарплату и другие текущие расходы.

«Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату», — добавил генсек ООН.

После США крупнейшими должниками оказались Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Долги хронические – они копятся из года в год. Взносы рассчитываются по специальной формуле индивидуально – в зависимости в том числе от объема экономики страны и уровня ее госдолга.

Вашингтон поднял вопрос об урезании своих взносов еще перед принятием бюджета ООН на 2018-2019 годы. В конце 2017 года постпред США при организации Никки Хейли заявила, что по сравнению с прошлым двухлетним бюджетом взносы США должны быть снижены на $285 млн. Практически на эту же сумму был урезан объем двухлетнего бюджета – по сравнению с 2016-2017 годами.

Финансовая дестабилизация работы ООН — не единственный международный демарш, совершенный США за последнее время. Пару недель назад Госдепартамент отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

Тем не менее, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия не может дать симметричный ответ США на невыдачу виз российским делегатам.

Он подчеркнул, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели – прибытие на официальные мероприятия ООН. Поскольку штаб-квартира всемирной организации расположена на территории Соединенных Штатов, стопроцентного симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.

По его словам, Россия, возможно, будет строже относиться к визовым запросам с американской стороны.

«У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае», — подытожил замглавы МИД.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, ранее призвал перенести заседания комитетов Генассамблеи ООН в другую страну — поскольку Вашингтон решил нарушать международное законодательство и саботировать работу ООН.