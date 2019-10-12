Три списка: Киев готовит масштабный обмен с Москвой

Украина обсуждает обмен заключенными и удерживаемыми лицами, диалог по трем группам людей находится на решающей стадии, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому бюро «Радио свобода».

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При этом он отметил, что ни число людей, ни примерную дату назвать не может. «Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», — сказал он.

Он также не сказал, с кем состоится обмен, однако неделю назад Пристайко говорил о планирующемся «более масштабном» обмене с Россией.

«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Потому что, действительно, судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решаться просто невнимательно сказанным словом», — подчеркнул Пристайко.

7 сентября Россия и Украина уже провели первый обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств. Возвращение на родину происходило взаимно и по формуле «35 на 35».

Домой, несмотря на сложности и обстоятельства, вернулись журналист »РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и украинец Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта. Также на родину отправились 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле «всех на всех», и работа в этом направлении продолжается.

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал Песков.

В то же время в жизнеспособности этой формулы сомневается Пристайко. «Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула «всех на всех», которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной», — цитирует ТАСС слова Пристайко, произнесенные еще в сентябре.

Он добавил, что причиной невозможности обмена в этом формате является проблема при согласовании списков на обмен между Россией и Украиной.

Обмен между Россией и Украиной считают одним из главных прорывов, достигнутых благодаря общению глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

С момента майской инаугурации главы Украины лидеры поговорили по телефону трижды. Главными темами разговоров были обстановка в Донбассе и перспективы обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Зеленский отмечал, что готов продолжать напрямую общаться с российским коллегой для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, в настоящее время существует три списка на обмен.

«Первый мы должны обсуждать только с РФ. Второй — это люди, которые находятся на территории Донбасса. И третий список — самый сложный. Это люди, подтверждения нахождение которых мы не имеем со стороны Донбасса», — уточнил он.

Зеленский подчеркивал, что по первым двум спискам Киев готов осуществить обмен «хоть завтра».

Тем не менее, в ходе пресс-марафона, который глава Украины устроил 10 октября на фуд-корте в Киеве, он отметил, что пока что не планирует личную встречу с Путиным.

«Пока мы говорим только о «нормандском формате», — заявил украинский лидер. Встреча с участием президента Франции и канцлера Германии, по словам Зеленского, должна способствовать прогрессу в вопросе войны в Донбассе. «Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — отметил глава Украины.

В то же время Зеленский заявил, что готов общаться с Путиным для дальнейшего обмена пленными, назвав этот формат «сработавшим» и подчеркнув, что готов на прямые переговоры «по поводу возвращения наших людей».