Подталкивает к «Майдану»: Зеленский указал на ошибку Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил предыдущего главу государства Петра Порошенко в попытке подтолкнуть страну к новому «Майдану», подогревая недовольство ряда сил в Киеве подписанием «формулы Штайнмайера» и решением о разведении войск с линии разграничения в Донбассе.

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«Формула Штайнмайера» была согласована контактной группой 1 октября. Этот документ определяет порядок присвоения особого статуса самопровозглашенным народным республикам. Сначала он устанавливается в Донбассе временно, а затем, после признания ОБСЕ проведения голосования легитимным, особый статус республик вступит в свою юридическую силу на постоянной основе. Сам статус предполагает автономность этой части Украины.

«Почему господин Порошенко против разведения выступил? Он почувствовал, что «формула Штайнмайера» — это ключик, и это идет, скажем так, в одном кейсе, обсуждаемом на улицах — «формула Штайнмайера» и разведение. <...> Он против разведения, и ему по этому поводу кажется, что может быть «Майдан». Мало того, что он немного подталкивает людей и своими средствами массовой информации, и своими действиями», — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что лидером новой революции Порошенко мнит именно себя, и все это вызывает неприятное удивление Запада.

«Ошибка Порошенко только в одном: что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана, и он готов.

Вы же видели заявление самого президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и во многих европейских средствах массовой информации — они в шоке. Но единственное, что он забывает — что он уже не президент. Даже не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — добавил Зеленский.

Порошенко использует любую возможность на Украине, чтобы вернуться во власть, совершенно не выбирая средств, ему все равно против чего выступать и какие проблемы педалировать ради митингов — пояснил политолог Андрей Ваджра.

«Несмотря на то, что эти протесты были направлены против нового режима, Порошенко будет использовать любую возможность и повод, будет цепляться за все, что угодно, если это будет давать ему какие-либо политические дивиденды и позволит стать во главе чего-то», — приводит ФАН слова эксперта.

Аналитик напомнил, что Порошенко является фигурантом 14 уголовных дел.

«Его подстегивает страх, что рано или поздно уголовные дела могут закончиться приговором. Вероятность невысокая, но она остается. А политический реванш дает возможность Порошенко уйти в зону неприкасаемости», — сказал публицист.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник также считает, что Порошенко намерен стать как бы оппозицией Зеленскому, а потом – в случае набора политических очков – громко заявить, что все уголовные дела являются политическими, передает НСН.

«Другое дело, что есть моменты, где Зеленский как гарант конституции не выполняет свои обязанности — там, где к Порошенко есть претензии. Он же совершил массу преступлений! Он не имел отношения к «Укроборонпрому»?

Почему Порошенко сегодня на свободе? Где закономерные действия генерального прокурора? Порошенко надо не на «майдан» ходить, а к следователю, в суд и в СИЗО!», — уверен политик.

На прошлой неделе по Украине прокатилась волна протестов против отвода войск в Донбассе, главный митинг состоялся 6 октября, накануне запланированного дня разведения. По разным оценкам, высказать недовольство подписанием «формулы» вышли от 5 до 10 тыс. человек.

С самого утра активисты «Нацкорпуса» заявили о том, что направились к месту разведения, чтобы не допустить отвода. Журналисты и очевидцы сообщали, что полиция заблокировала проезд всем посторонним. Около блокпоста происходили столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские стреляли в воздух, МВД Украины сообщило о задержании двоих человек.

Со стороны офиса президента внятной реакции на действия националистов не последовало. Единственным ответом стал пост в фейсбуке главы офиса Андрея Богдана. Политик разместил запись со скриншотами сообщений, в которых за участие в акции «против капитуляции» предлагают деньги.

«Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу», — написал Богдан, судя по всему, намекая на Порошенко.

Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов – так описал ситуацию президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Здесь нужно проявление политической воли», — указал российский лидер.