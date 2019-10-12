«Иллюзий нет»: как Турция помогла бежать боевикам ИГ

Вооруженные силы Турции и оппозиционная «Сирийская национальная армия» взяли под контроль стратегически важный город на северо-востоке Сирии Рас эль-Айн. Турки намерены ликвидировать в данном сирийском регионе запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана и террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).

Реклама

«В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн», — отмечает РИА «Новости».

Анкара, начавшая массированную военную операцию против на границе с Сирией, ставит целью разгром сил курдских ополченцев. В то же время эти формирования показали себя эффективной силой в борьбе с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство», которая представляет опасность и для Турции.

При этом, несмотря на критическое отношение к действиям Турции со стороны США, глава этой страны Дональд Трамп ранее дал понять, что Америка не намерена дальше оказывать помощь курдам.

«Они (курды) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых — племенные, и вернуть наших солдат домой», — написал президент США в твиттере 7 октября.

Заявления Трампа обеспокоили его однопартийцев. Близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение убрать военных, «катастрофой», негативно оценил заявления и другой сенатор-республиканец Марк Рубио.

Действия Турции еще ранее вызвали достаточно жесткую реакцию со стороны стран Европы. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на днях о необходимости собрать экстренную встречу международной коалиции по борьбе с «игиловцами». Повод для встречи — опасения, что борьба с террористами может возобновиться.

Несмотря на то, что Анкара — союзник Москвы в Сирии, президент России Владимир Путин отметил, что после атаки военнослужащих Турции на курдов на севере Сирии удерживаемые боевики ИГ могут попросту убежать из разрушенных тюрем.

Путин отметил, что на севере САР расположены зоны, где в все еще находятся террористы. «Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГ», — пояснил Путин.

Президент также выразил сомнение в том, что турецкой стороне в скором времени удастся взять под контроль сложившуюся ситуацию.

Как организованная сила ИГ — жесточайшая террористическая группировка, целью которой было создание халифата на Ближнем Востоке — в Сирии разгромлена. Значительную роль в этом сыграла Россия, кроме этого против исламистов сражались и силы западной коалиции во главе с США.

Иллюзий нет

Однако, о полной победе над «игиловцами» говорить преждевременно и, как рассказывает «Газете.Ru» знакомый с ситуацией дипломатический источник, «иллюзий» у сирийского руководства нет. Для окончательной победы над исламистами нужны не столько пушки, сколько средства на восстановление государства, а Запад не спешит их давать.

«Перегруппировка ИГ так или иначе произойдет. Они уже как год сменили свою тактику, перейдя на подпольное существование и на регулярные вылазки с целью нанесения неожиданных ударов», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин.

По мнению Бармина, борьба с «игиловцами» будет требовать «долгосрочной работы с населением» для противодействия пропаганде идей террористов, а также контроля над поставками вооружений. «Все это требует международной поддержки — в первую очередь курдов и арабских племен, среди которых пропаганда исламистов сильна», — отмечает эксперт.

В условиях, когда США говорят о выводе своих военных из Сирии, курдам будет сложнее сосредоточиться на борьбе с террористами, так как их основные силы будут направлены против Турции, говорит Бармин.

Количество американских военных в Сирии насчитывает примерно 1000 солдат и офицеров. Хотя военные США находятся на территории Сирии без приглашения, они в определенной мере играют роль сдерживающего фактора.

Правда, как заявил в пятницу, 11 октября, глава Пентагона Марк Эспер, США «не оставляет курдские партнерские силы» и «останутся с ними».

При этом он отметил, что

«импульсивные действия» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «поставили США в сложное положение».

Однако вне зависимости от планов США, сам факт заявлений Трампа посылает негативный сигнал американским союзникам, отмечает в недавней статье в издании The Atlantic обозреватель Майк Гиглио.

«Каким бы ни был результат на этот раз, американские союзники в борьбе против ИГ снова были подорваны — и они должны начать осознавать, что… местные солдаты рано или поздно будут вынуждены сражаться в одиночестве. Могут ли они самостоятельно противостоять возрождению ИГ — на фоне тех же хаотических условий в Ираке и Сирии, в которых ИГ выросло в 2014 году — другой вопрос», — пишет автор.

Возможный уход США из Сирии, а также прекращение помощи курдам посылает негативный сигнал соседнему Ираку. Ситуация в этой стране оставляет желать лучшего — в Багдаде недавно прошли протесты против действующей власти из-за социальных проблем. Ситуацией вполне могут воспользоваться недобитые «игиловцы», которые, как рассказывает один из дипломатических собеседников «Газеты.Ru», «ушли в подполье».

Приоритет — Саудовская Аравия

Стоит отметить, что рождение «игиловцев» как террористической силы произошло именно в Ираке после вторжения в эту страну войск США в 2003 году.

Стать грозной силой безграмотным молодым фанатикам помогли профессиональные военные, офицеры армии диктатора Саддама Хусейна, разогнанной США.

«После того, как американцы устроили интервенцию в Ирак, они этим воспользовались, и через год те же люди, что воевали с советскими солдатами в Афганистане, с оружием встали против американской армии», — рассказывал «Газете.Ru» покойный специалист по Ближнему Востоку Георгий Мирский.

Как ранее отмечало издание The New York Times, на территории Ирака и Сирии действует примерно 18 тыс. боевиков ИГ, которые время от времени совершают террористические вылазки. Не исключено, правда, что США сосредоточатся на разведывательной работе в отношении планов «игиловцев» в регионе, допрашивая лидеров боевиков.

Такой вывод можно сделать из заявления Трампа, который подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков. Он пояснил, что речь идет о террористах, прозванных Beatles, известных казнями заложников посредством обезглавливания в Сирии. Свое прозвище в честь музыкантов боевики получили из-за британского подданства.

По словам Трампа, их перевезли в охраняемое место, которое контролируют США. «Они худшие из худших», — написал Трамп. Среди жертв этих палачей американские журналисты Джеймса Фоли и Стивена Сотлофф.

Сегодня отряды «игиловцев» действуют также и в других регионах Ближнего Востока и центральной Азии — в Ливии и Афганистане. Там они также заполнили вакуум власти после того, как в обеих странах начались масштабные войны, развязанные США. Однако, обвиняя в этом своих предшественников, президент Трамп говорит о необходимости сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке.

Уход США из ключевых «горячих точек» Ближнего Востока происходит на фоне увеличение американского контингента в Саудовской Аравии. На днях Пентагон подтвердил дополнительное размещение американских военных в этой стране. Как заявили представители военного ведомства, глава Пентагона Марк Эспер разрешил направить туда дополнительные военные силы США, а также две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD.

В заявлении сказано, что в королевство отправятся 3 тыс. военных. Столь серьезное количество военнослужащих нужно США для демонстрации силы по отношению к Ирану — главному сопернику Саудовской Аравии в регионе.

Однако, несмотря на сильную зависимость от Вашингтона, Саудовская Аравия как важный региональный игрок стремиться взаимодействовать по сирийскому вопросу и с Россией. Вопросы сирийского урегулирования будут затронуты во время визита в эту страну президента Владимира Путина, который начнется в понедельник, 14 октября.