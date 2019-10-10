«Эта мерзость»: Савченко раскритиковала Порошенко за беспринципность

По словам Савченко, Порошенко лично одобрил «формулу Штайнмайера» и обвинял вышедших на митинги против минских соглашений украинцев в «раскачивании лодки». Она добавила, что экс-президент называл пять лет подряд акции протеста «спецоперацией на расшатывание страны».

«Почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? Эти митинги выгодны политикам, которые проиграли выборы», — возмутилась Савченко.

По мнению экс-депутата, все политики, выступающие против согласования «формулы Штайнмайера», думают в первую очередь о своем политическом рейтинге, а не об украинцах.

Реклама

1 октября экс-президент Украины Леонид Кучма от лица украинской делегации подписал в Минске документ по «формуле Штайнмайера». По словам действующего главы государства Владимира Зеленского, «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Постпред России при контактной группе Борис Грызлов при этом заявил, что «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам Грызлова, удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании Контактной группы затормозило подписание «формулы Штайнмайера».

Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже еще в 2015 году.

При этом далеко не все украинцы сочли подписание «формулы Штайнмайера» дипломатическим и гуманитарным прорывом — ряд радикально настроенных граждан страны, поддерживающих ультраправых политиков и Порошенко, называют этот шаг «позорной капитуляцией».

Тем не менее, протесты хотя и проходят во всех крупных городах Украины, не носят масштабного характера. В акциях принимают участие не больше нескольких тысяч активистов.

Надежда Савченко уже не в первый раз критикует Петра Порошенко и высказывается по теме Донбасса.

В начале июня она заявила, что Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти. По ее словам, множество материалов доказывают вину Порошенко, и их «нельзя спрятать».

Она добавила, что бывшему украинскому президенту нельзя позволить сбежать с Украины, чтобы впоследствии суд не выносил ему приговоры заочно. Савченко также отметила, что преступления Порошенко «очень реальные и очень кровавые».

Кроме того, Савченко заявляла, что в случае вступления Украины в Евросоюз и НАТО страна «потеряет» Донбасс.

«Вступление в ЕС и НАТО [в конституции] закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно», — возмущалась парламентарий.

Надежда Савченко была осуждена в России в марте 2016 года на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. По данным следствия, 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и российских журналистов. В результате ее преступных действий погибли сотрудники ВГТРК — корреспондент Игорь Корнелюк и оператор Антон Волошин. В мае 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект теракта в Киеве. Впоследствии из-под ареста ее выпустили за истечением срока меры пресечения.