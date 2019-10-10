Гонконг парализован: почему протесты не затухают

Протесты сотрясают Гонконг с весны 2019 года. Несмотря на то, что с начала акций местная полиция задержала 2300 человек в возрасте от 13 до 83 лет, «ожесточенному противостоянию не видно конца», констатирует CNN.

Реклама

Поводом к выступлениям китайской автономии стала попытка принятия закона об экстрадиции в Китай граждан Гонконга, совершивших преступления. И, несмотря на то что власти Гонконга пошли на уступки протестующим, накал акций не снижается, а само противостояние становится рутиной.

Демонстрации сначала носили мирный характер, однако уже к лету действия активистов стали более радикальными, а полиции пришлось применить оружие при разгоне демонстрантов.

Учитывая, что участники акций активно используют маски, скрывающие их лица, глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила о введении запрета на ношение масок во время демонстраций.

Лам, которая олицетворяет власть, — главная мишень протестующих. Политик находится в весьма непростом положении: в свое время она и сама была участницей подобных действий, но теперь признает, что многие требования удовлетворить очень сложно. Большинство протестующих уже забыли о первоначальных идеях акций и выходят на улицы с лозунгами «Гонконг — это не Китай» и «Свободу Гонконгу!»

Сорвать маски

Массовые демонстрации наносят Гонконгу — крупнейшему мировому финансовому центру КНР — колоссальный ущерб. По данным South China Morning Post, за последние шесть дней Гонконг потерял почти $360 млн. Кроме того, только за минувшие выходные и понедельник сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес понесли убытки на $242 млн.

Потери корпорации MTR — оператора метро Гонконга — могут составить порядка $63,7 млн только за два дня протестов. В минувшую субботу после актов вандализма, которые учинили демонстранты, работа метро была полностью восстановлена, но поезда ходили в ограниченном режиме. Пассажиров принимала только половина станций. Многие торговые центры, магазины и рестораны в городе так и не начали работать. Стоимость номеров резко упала, но туристов больше не стало: заполняемость отелей снизилась до 50% с 95%.

Из объятого беспорядками Гонконга бегут богачи. Как пишет Bloomberg, сразу несколько миллионеров из Гонконга выразили намерение переехать в Ирландию. За последние восемь недель около 100 человек попытались получить вид на жительство в этой стране по программе помощи иммигрантам, действующей для состоятельных азиатов.

Среди представителей влиятельной части экспертного сообщества КНР существует определенный консенсус, указал директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. В беседах в кулуарах недавнего форума Валдайского клуба в Сочи китайские гости отмечали, что в КНР общество воспринимает ситуацию негативно. Многие не понимают, почему живущие в лучших условиях жители Гонконга ведут себя таким образом. Об этом эксперт заявил в недавнем эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

Пекин серьезно обеспокоен положением дел в Гонконге, однако пока что не решается на использование военной силы. При этом в эскалации протестов китайские власти винят Запад.

В начале сентября официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что западные политики, которые критикуют действия полиции, хотят «создать проблему для Китая».

«Я бы хотел предостеречь этих господ с Запада, Гонконг — это китайский Гонконг, иностранное вмешательство в дела Гонконга абсолютно недопустимо. Они уже использовали эти «фокусы» в других местах, оставив после себя лишь людские страдания, но в Гонконге и на китайской земле эти трюки не сработают, это все напрасные мечты, пора бы уже очнуться», — добавил он.

Вместе с тем считать, что страны Запада инспирировали начало протестов в Гонконге, не совсем корректно, полагает руководитель Школы востоковедения ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Маслов. При этом, несмотря на то что акции здесь «возникли стихийно», США и Великобритания, действительно, используют их в рамках общей антикитайской кампании, считает он.

«Было понятно, что подавление демонстраций должно было состояться перед 1 октября (в этот день отмечалось 70-летие со дня основания КНР. — «Газета.Ru»), чтобы омрачить китайский праздник. Однако Пекин смог обыграть своих недругов и разгона устраивать не стал», — говорит Маслов «Газете.Ru».

Пекин вначале пытался договориться с протестующими, дав понять, что не будет настаивать на принятии закона об экстрадиции, затем пытался продемонстрировать возможное применение силы.

«В китайской прессе появились утечки, что в Гонконг собирается войти бронетехника, а китайская полиция готовится разгонять демонстрантов, но это запугивание не принесло результатов»,

— напоминает эксперт.

В сегодняшних условиях, добавляет Маслов, КНР необходимо перевести ситуацию в «затяжную фазу», чтобы выявить руководителей протеста и арестовать их. Именно для этого нужен запрет на ношение масок. Одновременно власти ведут переговоры с местными крупными предпринимателями, обещая решить проблемы, ставшие социальной базой протестов.

Кроме того, компания Apple под давлением властей удалила приложение HKmap.live, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Приложение позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, .

Главное опасение Китая в том, что протесты могут перекинуться на другие потенциально взрывоопасные точки — Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживает этническое меньшинство — уйгуры. В настоящее время в обоих регионах проводятся профилактические меры, а также контролируется трафик в социальных сетях.