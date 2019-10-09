«Путь в никуда»: украинские националисты срывают «Нормандский формат»

На юго-востоке Украины вновь неудачей завершилась попытка разведения войск в Петровском и Золотом. В Донбасс прибыла миссия ОБСЕ, а представители самопровозглашенной ЛНР запустили сигнальную ракету, означающую готовность к отводу. Однако процесс вновь пошел не по плану.

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Несмотря на то, что ранее украинские СМИ сообщили о том, что разведение сил назначено на 9 октября, начало операции все же стало неожиданностью для многих.

«Сегодня должно было начаться разведение»

Изначально процесс был запланирован на 7 октября, однако отвод сорвался, о чем сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Сегодня должно было начаться разведение. Действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое», — заявил Пристайко в ходе пресс-конференции 7 октября.

Пристайко также отметил, что, согласно неким договоренностям, разведение сил происходит спустя семь дней полного отсутствия обстрелов. Следуя логике Пристайко, отвод должен был отложиться еще минимум на неделю. При этом в Донбассе заявили, что подобных условий в согласованном формате отвода войск нет.

«С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того, чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиа-пространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины», — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Для Киева, кроме обстрела, существует еще одна причина срыва отвода сил. Когда Владимир Зеленский объявил о согласовании «формулы Штайнмайера», предусматривающей выполнение двух из 13 пунктов минских соглашений, на Майдан вновь вышли протестующие. Формула предполагает разведение войск, проведение выборов в Донбассе, и, наконец, предоставление особого статуса республикам.

Реакция националистов не заставила долго ждать. По Украине прокатилась волна протестов, главный митинг состоялся 6 октября, накануне запланированного дня разведения войск. По разным оценкам, высказать недовольство подписанием «формулы» вышли от 5 до 10 тыс. человек.

Со стороны офиса президента внятной реакции на действия националистов не последовало. Единственным ответом стал пост в фейсбуке главы офиса Андрея Богдана. Политик разместил запись со скриншотами сообщений, в которых за участие в акции «против капитуляции» предлагают деньги.

«Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу», — написал Богдан, судя по всему, намекая на экс-президента Петра Порошенко.

Более красноречивым ответом националистам стала как раз отмена разведения войск 7 октября. Несмотря на заявление главы украинского МИДа, действия Киева были восприняты как уступка националистически настроенной части общества. Следующий митинг был назначен на 14 октября, и украинские журналисты прогнозировали, что офис президента решил не давать лишний повод для увеличения протестного потенциала.

«Разведение сегодня не произошло»

Отвод войск в районе Петровского сегодня также снова сорвался.

«Сегодня вооруженные формирования Украины сорвали утвержденный контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского», — рассказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В течение всего дня с Украины поступали противоречивые новости о ходе разведения сил. С самого утра активисты «Нацкорпуса» заявили о том, что направились к месту разведения, чтобы не допустить отвода. Журналисты и очевидцы сообщали, что полиция заблокировала проезд всем посторонним. Около блок-поста происходили столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские стреляли в воздух, МВД Украины сообщило о задержании двоих человек.

Параллельно с этим представители республик дважды запустили сигнальную ракету, означающую готовность к отводу, однако ответа от украинской стороны не последовало.

Тем временем, «Нацкорпус» пропустили через блок-пост, о чем заявил глава военизированного подразделения «Азов» (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий. После этого в ЛНР сообщили о срыве отвода сил, аналогичное заявление последовало из ДНР, а в Минобороны Украины заявили о новых обстрелах со стороны ополченцев.

Националисты, в свою очередь, прибыли в Золотое, где устроили митинг.

«Разведение сегодня не произошло», — заявил Билецкий, добавив, что если войска покинут населенный пункт, то «Нацкорпус» останется там.

«Европа раздражена»

Владимир Зеленский долгое время не прояснял свою позицию по донбасскому вопросу. Что именно президент, пришедший к власти на фоне своих обещаний закончить войну, намерен делать с конфликтом, оставалось не ясно. В конце лета украинский лидер, наконец, приступил к действиям.

Зеленский в разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель настаивал на проведении новой встречи в нормандском формате. Европейские лидеры подтвердили свою готовность. Разведение войск — условие Кремля для саммита «нормандской четверки», в которую входят главы России, Украины, Франции и Германии.

При этом, когда президент Украины заявил о согласовании «формулы Штайнмайера», он продемонстрировал, что выбрал линию разрешения конфликта. Если раньше Зеленский справедливо мог замечать, что не он и не его правительство подписывало минские соглашения, то сейчас ситуация выглядит иначе.

Списать неготовность выполнить свою часть договоренностей на националистов вряд ли получится. Это продемонстрирует слабость президента перед европейскими партнерами и, главное, перед самими националистами.

В то же время переходить к радикальным действиям по отношению к националистам президент тоже не мог. Сейчас протесты против «формулы Штайнмайера» не представляют угрозу ни рейтингу президента, ни стабильности в обществе. Однако, если бы сегодняшние столкновения активистов с МВД привели к жертвам, это могло бы увеличить протестный потенциал националистической прослойки украинского общества.

Политические оппоненты Зеленского в лице представителей прежней власти сейчас ждут от главы государства как раз подобных неосторожных и резких действий. Президент Украины не раз заявлял о том, что жизни украинцев для него превыше всего, именно так Зеленский завоевал популярность среди уставших от войны граждан. Допустить появление новых жертв глава государства никак не мог.

После столкновений с националистами МВД выпустило заявление, в котором особенно подчеркнуло, что сотрудники не предпринимали незаконных и жестких действий в отношении тех, кто пытался прорваться через границу.

«Действуя в соответствии с законом Украины «О Национальной полиции», спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли, — указано в заявлении. — Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Никаких противоправных действий против граждан Украины не было! Только соблюдение законодательства!»

То, что националистически настроенная часть общества не готова к резкому развороту по такому болезненному вопросу, как Донбасс, понимают все. Однако, даже если президент сошлется на подобные обстоятельства, он вряд ли встретит сочувствие со стороны Европы.

«Я думаю, что Европа раздражена слабостью президента, попытками как-то маневрировать. Но, с другой стороны, для самого Зеленского это демонстрация того, что: «Вот видите, мне нужно, чтобы вы отступали, чтобы [президент России Владимир] Путин отступал, чтобы Донбасс не требовал того, что он требует и т. д». Но это путь в никуда, все равно на меньшее Донбасс не согласится», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Европейские лидеры с приходом новых людей к власти на Украине действительно сменили риторику в отношении Москвы, Киева и Донбасса. Возвращение России в ПАСЕ, теплые встречи Путина и Макрона, неоднозначное отношение Трампа к новому украинскому правительству свидетельствуют об усталости Запада от затянувшегося конфликта.

И европейские, и американский лидер с большим энтузиазмом встречают каждую новость, свидетельствующую о подвижках в украинском конфликте. Не сыграет на руку Зеленскому и опубликованный телефонный разговор между ним и Трампом, в котором украинский лидер жалуется, что Меркель и Макрон не оказывают Киеву должной помощи, в отличие от главы Белого дома.

«Оно (раздражение) выливается уже в то, что нет такой единодушной поддержки любых слов и действий Украины — это уже видно, — отмечает Михаил Погребинский. — Это будет означать, что они понимают Путина, который откладывает нормандский формат, потому что нет договороспособной стороны. Это дополнительный аргумент к тому, что надо заканчивать с этими антироссийскими санкциями, поскольку тут другая сторона несет ответственность и ничего не делает».