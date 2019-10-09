«Благородные бомбардировки»: 10 лет назад Обама получил «нобелевку»

9 октября 2009 года экс-президент США Барак Обама, находившийся на тот момент во главе Белого дома чуть меньше года, получил Нобелевскую премию мира. И хотя в решении комитета говорилось, что Обама получил ее не за то, что «он совершит в будущем», а за его заслуги в текущем году, многие тогда же посчитали, что «нобелевка» для американского лидера, скорее, стала «авансом».

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«Обама как президент создал новый климат в международной политике. Многосторонняя дипломатия вновь заняла центральное место с упором на роль, которую могут играть Организация Объединенных Наций и другие международные учреждения. <…> Благодаря инициативе Обамы США теперь играют более конструктивную роль в решении серьезных климатических проблем, с которыми сталкивается мир», — заявлял Нобелевский комитет, оглашая свое решение.

Сам Обама рассказал, что был «удивлен» выдвижением, однако с благодарностью принял награду.

По иронии судьбы через два года США вместе с Францией и Италией приняли участие во вторжении в Ливию, что дало экспертам повод говорить о деградации Нобелевской премии мира. А в 2015 году глава Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что сожалеет, что Обама был удостоен награды.

Но тогда, в 2009 году, комитет, действительно, возлагал на Обаму большие надежды. Первый чернокожий президент США пришел к власти после восьмилетнего правления республиканца Джорджа Буша-младшего, который развязал войну в Ираке, а также стал более активно использовать американскую военную силу за рубежом.

Желая улучшить российско-американские отношения, администрация Обамы провозгласила политику «перезагрузки» с Москвой. «Когда я пришел в Белый дом с администрацией Обамы, у нас была конкретная стратегия, которую назвали «перезагрузкой». Мы определили цели внешней политики, которых хотели достичь в отношениях с Россией. Мы заявили, что нам нужен новый договор по контролю над вооружениями, новые санкции для Ирана, увеличение поставки грузов в Афганистан. И для всего этого нужно было сотрудничество с Россией», — рассказывал в интервью «Газете.Ru» Майкл Макфол, впоследствии ставший послом США в РФ.

В те времена Обама, который много критиковал политику своего предшественника, и правда стремился наладить диалог с Москвой. В принятой в 2010 году Стратегии национальной безопасности Россия, наравне с другими членами БРИКС, была отмечена как страна, которая является одним из «ключевых центров влияния» в мире. США и Россия налаживали взаимодействие в Афганистане, был подписан договор СНВ-2.

В свою очередь, США способствовали принятию России во Всемирную торговую организацию (хотя многие сегодня называют этот шаг спорным), внесли определенные изменения в планы развертывания ПРО в Европе, сняли санкции с предприятий ВПК, а также перестали столь навязчиво продвигать планы по расширению НАТО на постсоветском пространстве.

Однако вторжение США в Ливию привело к резкому ухудшению отношений Москвы и Вашингтона. В США же с иронией вспоминали о получении Обамой «премии мира». Радиостанция NPR в своем комментарии назвала удары США по Ливии «благородными». Слово благородный по-английски звучит как «nobel», что рифмуется с фамилией Альфреда Нобеля, в честь которого была названа премия.

«Использовать бомбы, чтобы поддерживать мир», — так охарактеризовала радиостанция стратегию тогдашнего президента.

Сам Обама впоследствии назовет ливийскую операцию «самой большой ошибкой» своего президентства. «Люди думали, что это довольно просто: в Ливии 6 млн человек, она производит 1,2 млн баррелей нефти в день, что тут может быть не так. Но когда один из моих боссов сказал мне об этом, я ему ответила так: «Взяли двухлетнего малыша и посадили управлять миллионным трастом при отсутствии управляющего», — рассказывала «Газете.Ru» бывший посол США в Ливии и Кувейте Дебора Джонс.

Военные действия США на севере Африки привели к тому, что ряд политиков и общественных деятелей в различных странах заявили о необходимости лишить президента США Нобелевской премии. В России на эту тему высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако в конце своего президентского срока в 2013 году Обама полученную премию все же смог «отработать». Речь идет об инициативе вывоза с территории Сирии запасов химического оружия. Эта идея была совместно воплощена в жизнь Обамой и его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако премию решили отдать Организации по запрещению химического оружия ОЗХО, которое отрапортовало о полном вывозе химического оружия с территории Сирии.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп часто припоминал Обаме полученную «нобелевку». По словам американского лидера, он мог бы получить премию за многие свои достижения, если бы «они давали ее по-честному». «Он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен», — заключил американский президент.