«Посланий не получали»: кто не поздравил Путина с днем рождения

Российского президента Владимира Путина еще не поздравили его американский коллега Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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«До конца дня [7 октября] я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже — здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать», — приводит ТАСС слова Пескова.

Между тем жители Лос-Анджелеса опубликовали в инстаграме фотографии с надписью #VVP67, которую сделал в небе над Голливудом небольшой самолет. Фотографии и видео разместили сразу несколько пользователей, запечатлевших хэштег с разных ракурсов.

По мнению авторов кадров, таким образом кто-то поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

Дмитрий Песков также ранее рассказал, что свое 67-летие глава государства отметил 7 октября в кругу друзей и родных, с утра принимая поздравления от зарубежных коллег.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — сообщил представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, нередко происходит так, что во время таких звонков, затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов. «Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В частности, президента России поздравили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры Азербайджана, Белоруссии, Туркмении, президент Казахстана и первый руководитель этой страны, президент Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Незадолго до дня рождения Владимира Путина его молдавский коллега Игорь Додон пошутил, что подарит президенту России бочку алкоголя, когда они встретятся на мероприятии в столице Туркмении.

По словам политика, он не хотел бы раскрывать всех секретов подарка, но предположил, что подарит Путину вино. «Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Например, какое-то новое вино которое я сделал сам, белое и красное. Когда он приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — пояснил Додон.

В ответ на предупреждение журналистов, что российский лидер не сможет принять подарок в соответствии с законодательством, глава Молдавии сказал: «А что если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься?»

Как указано в протоколе, самые высокопоставленные политики не могут оставить себе сувениры, стоимость которых превышает 10 тыс. рублей. Подарки, которые дороже этой суммы, автоматически становятся собственностью государства и хранятся в специальном музее неподалеку от президентской библиотеки в первом корпусе Кремля.

Оригинальным образом решили поздравить президента страны юноармейцы Тувы, которые устроили флешмоб. Более 200 учащихся выстроились в определенном порядке на набережной Енисея в Кызыле, составив слова Путин и Тува, а между ними символ любви — сердце. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Долаану Салчак.

По ее словам, акция состоялась около скульптуры «Царская охота» Даши Намдакова. Вместе с тем был снят поздравительный ролик, который глава республики Шолбан Кара-оол разместил у себя на странице в фейсбуке.

На кадрах видно, как юноармейцы выстраиваются, а затем несколько раз выкрикивают фразу «С днем рождения!»

Накануне своего дня рождения президент России, как сообщил его пресс-секретарь, отправился в сибирскую тайгу. «Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — приводит РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Владимир Путин неоднократно отмечал свой день рождения непосредственно на работе, проводя встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей, передает агентство.