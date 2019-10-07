В Багдаде неспокойно: протесты захлестнули Ирак

Вот уже неделю в Ираке гремят протесты, унесшие жизни более ста человек. Информационное агентство INA со ссылкой на спикера МВД сообщало о 104 погибших, среди них — восемь сотрудников безопасности, и более 6 тыс. раненных.

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Минимум 12 человек были застрелены, сообщили агентству AP сотрудник службы безопасности и медработник.

Полиция действует вместе с армией, в ходе разгона протестов сотрудники правоохранительных органов использовали боевые патроны и слезоточивый газ.

При этом пресс-секретарь МВД генерал-майор Саад Маан заявил, что сотрудники не стреляли по протестующим, ответственность за жертвы он возложил на «злые силы». В то же время, армия Ирака признала 7 октября факт чрезмерного употребления силы при разгоне демонстрантов в населенном преимущественно шиитами районе Багдада Мадинат-Садр. В отношении офицеров, допустивших злоупотребление, инициировано расследование.

Главный духовный лидер страны, великий аятолла Али аль-Систани, призвал остановить насилие и прислушаться к требованиям демонстрантов, «пока не стало слишком поздно».

Протесты проходят с 1 октября, тысячи молодых людей вышли на улицы столицы, чтобы выразить недовольство низким уровнем жизни, массовой безработицей, коррупцией и работой государственных служб. Протесты быстро расползлись к югу, где проживает, преимущественно, шиитское население. Причем ни одна политическая сила в стране, судя по всему, не причастна к волне беспорядков — формальных лидеров среди протестующих нет.

«Эти демонстрации спонтанны, ими никто не руководит. Это молодые люди, многим из них едва исполнился 21 год. У них самые простые требования — иметь нормальную жизнь, нормальную чистую воду, хорошее здравоохранение, лекарства, не умереть без средств к существованию. Многие из них учатся в колледже, но работы у них нет», — говорит «Газете.Ru» жительница Багдада, писательница и общественная активистка Джуман аль-Карави.

Тем не менее президент Ирака Бархам Салех призвал сограждан к диалогу с целью разработки дорожной карты по выходу из внутриполитического кризиса. Такое заявление он сделал в телеобращении, которое транслировал в понедельник телеканал Al Hadath.

«Ирак не будет местом для сведения счетов между региональными игроками, — цитирует ТАСС Салеха. — Поэтому настало время сплотиться и начать сообща залечивать раны».

Президент потребовал от сограждан «проявлять максимальную сдержанность и не допускать вмешательства внешних сил во внутренние события».

Салех также заявил, что «все те, кто провоцировал беспорядки и стрелял в демонстрантов и полицейских в ходе уличных протестов в начале октября в Багдаде, являются преступниками и будут отданы под суд». «По всем фактам проявления насилия будет проведено расследование, и право граждан на мирные протесты будет защищено», — подчеркнул он.

По данным Международного банка, Ирак обладает четвертыми по величине запасами нефти в мире. Однако, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), более половины населения страны живут менее чем на $6 в день.

Одной из главнейших проблем стал высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи — по данным Всемирного банка ее уровень достиг около 25%.

Миллионы иракцев не имеют доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию, образованию, и даже к воде и продовольствию. Помимо этого, большая часть инфраструктуры по-прежнему остается разрушенной после военного конфликта.

Багдаду все еще нужно время, чтобы восстановиться от последствий тяжелой войны с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые в 2014 году захватили значительную часть запада и севера Ирака. Помимо этого, страна до сих пор не оправилась от вторжения США в 2003 году. Значительный удар экономика Ирака понесла также от санкций ООН, введенных еще в 1990 году. По оценкам правительства Ирака и Всемирного банка, на восстановление страны понадобится не менее $88 млрд.

В ходе беспорядков были арестованы 540 человек. Многие журналисты сообщили о нападении неизвестных на офисы сразу нескольких изданий.

Так, например, к зданию телеканала «Аль-Арабия» в пятницу прибыли вооруженные люди в масках. Они напали на сотрудников издания и разгромили офис. Атакам подверглись также телеканалы Dajla и NRT.

Кроме того, были подожжены офисы политических партий и здания полицейских контрольно-пропускных пунктов.

Чтобы справиться с протестами, власти объявили комендантский час в Багдаде и южных городах, где и начались беспорядки. Более того, правительство практически полностью отключило интернет, чтобы затруднить мобилизацию демонстрантов. Однако принятых мер оказалось недостаточно.

ООН осудила применение насилия в Ираке и потребовало от правительства провести тщательное расследование всех случаев ранений и убийств.

«Пять сообщений о смертельных случаях и травмах; это должно прекратиться, — заявила в субботу специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассар. — Ответственные за насилие должны быть привлечены к ответственности».

Для премьер-министра прокатившаяся волна протестов стала первый за год его правления. Через несколько дней после начала демонстраций правительство начало подавать сигналы о готовности пойти навстречу протестующим. 3 октября иракский лидер пообещал выполнить требования граждан.

5 октября было созвано чрезвычайное заседание парламента для решения кризиса. Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока «Саирун» Муктада ас-Садр принял решение бойкотировать собрание, пока правительство не представит перечень конкретных мер по удовлетворению требований протестующих. Позже он призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам.

В тот же день спикер парламента Мохамад аль-Хальбоуси по поручению премьера встретился с представителями протестующих. Он пообещал, что правительство будет стремиться разработать ряд мер, направленных на истребление коррупции и улучшение экономики Ирака. В частности, спикер заявил о предоставлении кредитов малому бизнесу и создании новых рабочих мест. Он также заявил, что правительство намерено предоставлять беспроцентные кредиты тем, у кого нет своего дома. Кроме того, власти планируют построить сто тысяч единиц жилья.

После заседания кабинет министров представил список из более чем десяти реформ, направленных на повышение уровня жизни в стране. В частности, правительство анонсировало увеличение финансовой помощи беднейшим семьям, создание новых рабочих мест, а также увеличение пособия для безработных.

Вместе с тем премьер-министр предупредил граждан, что у Ирака нет «волшебного решения».

Несмотря на обещания властей, разговоры о назревающем политическом кризисе не утихают в стране. Протесты продолжились после заседания парламента и заявлений спикера и премьер-министра. Многие по-прежнему требуют проведения досрочных выборов.