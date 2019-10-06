«Я не хотел»: кто заставил Трампа позвонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел изначально звонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание Axios.

«Мало кто в курсе, но я даже не хотел звонить [в Киев]. Единственная причина, по которой я сделал это — просьба [министра энергетики] Рика [Перри]. Что-то там про газосжижающий завод», – отметил Трамп.

Это заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора со сторонниками из Республиканской партии.

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Осведомленные источники ранее сообщили изданию Politico, что глава американского минэнерго Рик Перри призывал Владимира Зеленского искоренить коррупцию и включить американцев в совет директоров «Нафтогаза».

Члены правления госкомпании даже рассматривали двух высокопоставленных американских энергетиков из Техаса. Собеседники издания отметили, что Перри был гораздо глубже вовлечен в «давление на киевских чиновников», чем считалось ранее.

Официальный представитель минэнерго США Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри рекомендовал Зеленскому внести изменения в состав правления «Нафтогаза».

Наконец, именно Рик Перри присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года. Спустя два месяца после этого он вновь прилетел в Киев. В этом ноябре Перри планирует уйти в отставку.

Во время прошлых визитов Перри заявлял, что Украина может стать «европейским Техасом». Речь шла о разработке газовых месторождений на территории Украины, которые могли бы осуществлять европейские и американские компании. В 2017 году тогдашний вице-премьер правительства Украины Владимир Кистион оценивал доказанные запасы украинского газа в 600 млрд куб. м. При этом, по его словам, государство добывало лишь 3,5% от этого количества.

В субботу, 5 октября, конгрессмены трех комитетов палаты представителей США — по реформам и надзору, разведке и иностранным делам — потребовали от Белого дома предоставить документы по Украине. Запрос был сделан в связи с расследованием в рамках начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Процедура импичмента была начата демократами, имеющими большинство в палате представителей, еще 24 сентября. Трампа обвиняют в попытке давления на главу зарубежного государства — Украины — для вмешательства в выборы путем дискредитации своего соперника — кандидата от демократов и экс-вице-президента Джо Байдена.

Если конгрессмены утвердят обвинения, то они будут переданы сенату США. Там будет принято окончательное решение по поводу импичмента. При этом верхнюю палату конгресса контролируют республиканцы.

2 октября президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента попыткой государственного переворота — по его словам, демократы хотят «отобрать у людей власть, свободы и права, данные Богом».

В конце сентября The Washington Post и ряд других СМИ сообщили о разговоре президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По заявлению сотрудника разведслужбы США, Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, который ранее работал в украинской компании Burisma Holdings. При этом Байден-старший считался в администрации Барака Обамы одним из кураторов украинского направления.

Вечером 25 сентября на фоне скандала Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме телефонного разговора можно прочитать, что президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.

Министерство иностранных дел Украины отрицает заявления о давлении президента США на Зеленского. Сам президент Украины удивился тому, что опубликованы были и его слова тоже — а не только реплики Трампа. По словам Зеленского, он не собирается ничего скрывать, но считает, что переговоры между президентами должны быть несколько более конфиденциальными.

Скандал вокруг «Украингейта» бьет при этом в первую очередь по позициям Байдена, а не Трампа — рейтинг кандидата от демократов снизился на более чем 5%.